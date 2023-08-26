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AMD не планирует дальнейшее расширение линейки видеокарт Radeon RX 7000
Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT стали последними дополнениями.

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Abdullah Abid, Unsplash

Вчера AMD представила две настольные игровые видеокарты, Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, которые заполнят пробел в среднем сегменте и составят конкуренцию NVIDIA GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti 16 ГБ. Возможностей для дальнейшего расширения линейки у AMD ещё много, особенно в бюджетном и средне-бюджетном сегменте, однако компания не планирует выпускать новые модели, сообщает VideoCardz со ссылкой на заявление Скотта Херкельмана (Scott Herkleman), старшего вице-президента и генерального менеджера графического подразделения AMD, фрагмент которого опубликован в Twitter (заблокирован в РФ).

«Итак, формирование портфеля продуктов RDNA3 завершено. Из всех запланированных продуктов, которые мы собирались выпустить, это последние. Возможно, у нас будут какие-то другие версии, но это не новые модели … Это было увлекательное приключение, прошёл примерно год с момента выпуска самого первого RDNA3, и вот теперь, год спустя, мы завершаем серию. Мы должны закончить на этом, мы сделали это и очень рады. И теперь, как мне кажется, у нас есть широкий спектр предложений для тех, кто интересуется RDNA3, как вверх, так и вниз по ценовой категории», — заявил Херкельман в рамках Gamescom 2023.

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Можно согласиться, что в верхнем ценовом сегменте от 400…450 долларов предложений действительно достаточно, хотя можно было бы выпустить дополнительные промежуточные варианты видеокарт без приставки XT. В нижнем сегменте доступна всего лишь одна видеокарта и это Radeon RX 7600. Не помешали бы новые RX 7500 XT и RX 7600 XT, судя по всему, их не будет. С другой стороны, специалист не отрицает выпуск каких-то дополнительных версий, но вряд ли они появятся глобально, как пример, Radeon RX 7900 GRE, которая в свободной продаже доступна только в Китае.

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#amd #видеокарты #amd radeon rx
Источник: videocardz.com
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