RX 7800 XT Red Devil также выпустят в специальной ограниченной серии с дополнительными аксессуарами.

Компания PowerColor присоединяется к числу партнёров AMD, представивших своих варианты новых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT после вчерашней презентации на Gamescom 2023, сообщает TechPowerUp.

У PowerColor есть несколько моделей, нацеленных на разные сегменты покупателей, Так для энтузиастов есть бескомпромиссные модели Red Devil с 16-фазной подсистемой питания, в состав которой входят DrMOS с цифровым мониторингом, 14-слойной печатной платой, массивным охлаждением и RGB подсветкой. Кроме этого, карта выделяется уникальной конструктивной особенностью — сменными задними декоративными панелями.

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В дополнение к стандартным комплектациям компания выпустит ограниченным тиражом спецсерию Radeon RX 7800 XT в красивой коробке и с расширенной комплектацией, в состав которой войдёт сменная задняя панель, различная атрибутика серии, кронштейн для поддержки видеокарты.

Оптимальный выбор для геймеров и энтузиастов — серия HellHound. В данном случае производитель заявляет применение усовершенствованной системы охлаждения и высококачественных компонентов. В новом поколении HellHound наряду с классической голубой подсветкой также доступна совершенно новая светодиодная подсветка аметистового фиолетового цвета, переключения цветов осуществляется с помощью переключателя.

С серией Fighter компания стремится сделать высококлассные видеокарты доступнее для большего количества потребителей. Здесь нет лишних элементов дизайна и подсветки, но в основе по-прежнему высококачественные компоненты, а для охлаждения используется трёхвентиляторная система. Эту серию компания называет идеальным сочетанием производительности и цены.