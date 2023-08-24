Но можно ли на основе этого списка делать какие-то выводы?

Timothy Dykes, Unsplash

До выхода следующего поколения видеокарт NVIDIA, скорее всего, ещё довольно много времени. По различной информации и ряду предположений, ожидать презентации не стоит ранее 2025 года. Тем не менее, инсайдеры уже строят догадки относительно будущей линейки, некоторые даже называют конкретные наименования чипов и изменения в позиционировании. А вот компания AFOX решила заблаговременно зарегистрировать список будущих моделей, сообщает VideoCardz. Обнаруженный на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) список перечисляет модели от GeForce RTX 5050 до RTX 5090 Ti.

Тем не менее, специалисты VideoCardz утверждают, что AFOX не имеет статуса официального партнёра NVIDIA, что можно понять по упаковке, оформление которой не соответствует официальным рекомендациям. Поэтому обнаруженный список не свидетельствует о скором выпуске новой серии и не подтверждает наименования моделей, которые даже в NVIDIA ещё могли не утвердить.

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Что касается предыдущих слухов, сообщалось о подготовке для серии GeForce RTX 50 пяти графических процессоров: GB202, GB203, GB205, GB206 и GB207. Обозначение может намекать, что основаны будущие видеокарты будут на архитектуре Blackwell. Ожидается, что данная архитектура впервые дебютирует вместе с новыми ускорителями вычислений и другими продуктами для центров обработки данных во второй половине года. Стоит отметить отсутствие в линейке потребительских GPU варианта GB204, инсайдеры полагают, что его вытеснит GB203, также это может означать больший разрыв между картами высокого и среднего класса. В частности, флагману приписывают 512-битную шину памяти, что в совокупности с графической памятью нового поколения, если она будет использоваться в новой линейке, даст огромный прирост пропускной способности.