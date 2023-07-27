Если при этом будут использоваться чипы GDDR7, нас ожидает огромный прирост пропускной способности и объёмов видеопамяти.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

Кроме информации о дальнейших планах NVIDIA в отношении текущей линейки видеокарт GeForce RTX 40, инсайдер @kopite7kimi поделился в Twitter* слухами уже о следующей линейке, предположительно, RTX 50. Согласно представленной информации, будущий флагман, условно назовём его RTX 5090, получит 512-битную шину памяти. Как отмечает Wccftech, это позволит NVIDIA увеличить объём памяти до 64 ГБ с GDDR6X, а благодаря чипам GDDR7 плотностью 24 Гбит, которые готовит Micron, 512-битная шина позволит реализовать конфигурации на 48 или 96 ГБ видеопамяти.

Таким образом, в видеокартах следующего поколения мы можем получить огромное увеличение объёмов и пропускной способности видеопамяти, что может быть полезно в условиях повсеместного внедрения ИИ, в частности, рассматривается возможность его интеграции в игры. Ранее NVIDIA анонсировала ACE for Games — версию облачного движка Omniverse ACE для анимации и озвучивания игровых NPC. Даже с чипами GDDR6X 24 Гбит/с 512-битная шина позволит увеличить пропускную способность до 1,5 ТБ/с, а с чипами GDDR7 32 Гбит/с пропускная способность достигнет 2 ТБ/с.

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Увеличив шину до 512-бит и вооружившись новыми чипами памяти с разной плотностью, NVIDIA сможет гибко конфигурировать видеопамять на разных моделях линейки. Вероятно, это позволит избежать ситуаций, когда модели классом ниже получают больше видеопамяти из-за конфигурации шины, а также удовлетворить запросы потребителей во всех сегментах рынка.