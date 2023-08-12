Его полностью вытеснит x03, а разрыв между топами и видеокартами начального, среднего уровня увеличится.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

Практически все видеокарты игровой линейки NVIDIA GeForce RTX 40 в той или иной степени подверглись критике со стороны сообщества и рецензентов, высокие цены и неоднозначные характеристики были основными причинами. Похоже, в следующем поколении NVIDIA может изменить стратегию рыночного позиционирования графических процессоров, скорректировав модельный ряд GPU. Как сообщают в VideoCardz, один из наиболее осведомлённых пользователей китайского форума CрipHell под псевдонимом panzerlied утверждает, что в следующей линейке RTX 50 не будет преемника графического процессора x04.

Эту информацию ресурсу подтвердил заслуживший доверие Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi, предполагаемый модельный ряд новых графических процессоров может выглядеть следующим образом: GB202, GB203, GB205, GB206, GB207. В линейке нет преемника AD104 и GA104 текущего и прошлого поколения.

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Как отмечают специалисты, в серии Ampere NVIDIA представила графический процессор GA103, который стал компромиссным решением для создания видеокарт, заполняющих промежуток между моделями для энтузиастов и лучшими моделями среднего класса, основой последних обычно были GPU с кодовым обозначением x04. В серии RTX 40 под кодовым названием Ada Lovelace графический процессор AD103 фактически занял место x04, а теперь, если верить слухам, и вовсе выбросит его из линейки.

Что это изменит? Возможно, в будущей линейке мы получим больший разрыв в производительности между видеокартами высокого/средне-высокого класса и остальными решениями, в частности, инсайдеры предсказывают появление флагманских видеокарт с 512-битной шиной. Ожидается, что серию представят в 2025 году.