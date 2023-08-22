Компания официально рассказала о новой технологии.

Как стало известно, NVIDIA планирует представить DLSS 3.5 с технологией реконструкции (Ray Reconstruction Technology) лучей этой осенью. Информация официально подтвердилась и появились новые детали, так реконструкции лучей будет доступна на всех видеокартах GeForce RTX начиная с 20-й серии.

Поддержка DLSS 3.5 с реконструкцией лучей будет внедрена с обновлением драйвера, а в играх с поддержкой этой технологии появится отдельная настройка «включить реконструкцию лучей», как и в случае с генерацией кадров, но последняя остаётся эксклюзивом для видеокарт GeForce RTX 40, объясняет TechPowerUp, также подтверждая, что одновременное включение DLAA с реконструкцией лучей будет поддерживаться, иными словами, реконструкцию можно включать без компонента масштабирования изображения. Специалисты считают, что понятнее было бы назвать технологию DLSS 2.5, поскольку она не связана с генерацией кадров, эксклюзивной для DLSS 3.

DLSS 3.5 точнее генерирует освещение, поэтому свет от фар выглядит реалистичнее. Источник: NVIDIA

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Как объясняют специалисты NVIDIA: «…Наша новейшая разработка, Ray Reconstruction, является частью улучшенного нейронного визуализатора на базе ИИ, который повышает качество изображения с трассировкой лучей для всех графических процессоров GeForce RTX, заменяя вручную настраиваемые шумоподавители на обученную суперкомпьютером NVIDIA нейросеть, которая генерирует более качественные пиксели в промежутках между просчитанными лучами…».





Такой подход может даже положительно сказаться на производительности в тяжёлых сценах с трассировкой лучей, когда несколько шумоподавителей работают одновременно, чтобы максимизировать качество изображения. Например, на демонстрации Cyberpunk 2077 видно, что добавление реконструкции лучей повышает частоту кадров примерно на 8…10%. Кроме Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, поддержка заявлена для Portal RTX и Alan Wake 2. Несомненно, в будущем игр с поддержкой реконструкции лучей будет больше, наверняка она будет доступна в ремейке Half Life 2 RTX.