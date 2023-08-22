Новый текстуры, модели и поддержка новых технологий.

Сообщество моддеров разрабатывает ремейк Half-Life 2 с трассировкой лучей, используя платформу RTX Remix от NVIDIA, сообщает The Verge со ссылкой на трейлер проекта, опубликованный NVIDIA для Gamescom. Над обновлением культового шутера 2004 года работает студия Orbifold Studios, которая была образована из четырёх команд моддеров Half-Life 2. Проект получил название Half-Life 2 RTX, an RTX Remix Community Project и его масштабы оцениваются куда больше, чем в случае с Portal RTX.

Ремейк будет включать в себя эффекты полной трассировки лучей, поддержку DLSS 3 с генерацией кадров, технологию RTX-IO для быстрой загрузки ресурсов, текстуры с более высоким разрешением, более полигональные модели, современные методы моделирования поверхностей и геометрии, объясняет TechPowerUp. В частности, разработчики используют метод физически корректного рендеринга (Physically Based Rendering, PBR).

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Трейлер выглядит впечатляюще, визуальная составляющая игры изменилась до неузнаваемости. Half-Life 2 RTX можно назвать подарком для поклонников серии, но, вероятно, требования к железу будут далеко не маленькие, как и в случае с Portal RTX.

На данный момент сроки выхода Half-Life 2 RTX неизвестны, проект все ещё находится в разработке.



