На спортивном мероприятии впервые будут представлены киберспортивные дисциплины.

Компания GUNNIR, партнёр Intel по выпуску видеокарт Arc в Китае, подготовила специальное оформление серии видеокарт Photon к 19-м Азиатским играм, которые начнутся в городе Ханчжоу в сентябре. Азиатские игры похожи на Олимпийские игры, только являются континентальным соревнованием, а не международным. Хотя большинство дисциплин относятся к традиционным физическим видам спорта, на предстоящей Азиаде впервые будет представлен киберспорт, что побудило Intel и GUNNIR объединиться для создания видеокарт киберспортивной направленности.

GUNNIR придумала для существующей серии видеокарт Arc A750 Photon новое оформление, существенных изменений в конструкции или компонентах не ожидается. На одной из фотографий журналистов китайского издания ITHome можно увидеть два новых исполнения с обратной стороны. Обе видеокарты выполнены преимущественно в белом цвете, оформление одной из моделей посвящено популярному онлайн шутеру Valorant, а другой – отражает символику Азиатских игр. Похоже, бэкплейт модели с героями Valorant меняет оттенок в зависимости от освещения и угла обзора, становясь то светло-, то тёмно-серым.

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Также в оригинальном материале ITHome можно взглянуть на системы, подготовленные к киберспортивной части будущих соревнований. Они основаны на процессорах Intel Core i9-13900K, материнских платах B760 и также оснащаются 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

Азиатские игры официально стартуют 23 сентября и продлятся до 8 октября. Всего за четыре дня до этого Intel проведёт своё мероприятие под названием Innovation, где ожидают презентацию нового поколения процессоров, сообщает VideoCardz.