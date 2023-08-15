Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
GUNNIR подготовила новое оформление для видеокарт Arc A750 Photon к 19-м Азиатским играм
На спортивном мероприятии впервые будут представлены киберспортивные дисциплины.

реклама

Компания GUNNIR, партнёр Intel по выпуску видеокарт Arc в Китае, подготовила специальное оформление серии видеокарт Photon к 19-м Азиатским играм, которые начнутся в городе Ханчжоу в сентябре. Азиатские игры похожи на Олимпийские игры, только являются континентальным соревнованием, а не международным. Хотя большинство дисциплин относятся к традиционным физическим видам спорта, на предстоящей Азиаде впервые будет представлен киберспорт, что побудило Intel и GUNNIR объединиться для создания видеокарт киберспортивной направленности.

Источник: ITHome

GUNNIR придумала для существующей серии видеокарт Arc A750 Photon новое оформление, существенных изменений в конструкции или компонентах не ожидается. На одной из фотографий журналистов китайского издания ITHome можно увидеть два новых исполнения с обратной стороны. Обе видеокарты выполнены преимущественно в белом цвете, оформление одной из моделей посвящено популярному онлайн шутеру Valorant, а другой – отражает символику Азиатских игр. Похоже, бэкплейт модели с героями Valorant меняет оттенок в зависимости от освещения и угла обзора, становясь то светло-, то тёмно-серым.

реклама

Также в оригинальном материале ITHome можно взглянуть на системы, подготовленные к киберспортивной части будущих соревнований. Они основаны на процессорах Intel Core i9-13900K, материнских платах B760 и также оснащаются 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

Азиатские игры официально стартуют 23 сентября и продлятся до 8 октября. Всего за четыре дня до этого Intel проведёт своё мероприятие под названием Innovation, где ожидают презентацию нового поколения процессоров, сообщает VideoCardz.

Источники
ITHome
GUNNIR, bilibili
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel arc alchemist #киберспорт #gunnir
Источник: videocardz.com
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сеть попала схема отмененного GPU AMD Navi 4C
Впервые появилась фотография процессора Intel Meteor Lake для настольных ПК
MSI готовит GeForce RTX 4060 и RTX 4070 Ventus 2X белого цвета
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
18
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
22
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
32
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
8
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
5
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
4
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
2
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
3
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
3
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
4
MSI выпустила GeForce RTX 4060 Ventus 2X White в белом цвете
4
Китайские аналитики объясняют, почему Россия избегала мгновенной контратаки
2
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
9
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
19
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
+
The Telegraph: Украине нужны не F-16, а те ракеты, которые используются благодаря им
+
Диетолог раccказал о влиянии кваса на набор веса
+
Строительство ГЭС в Нигере остановлено из-за санкций, люди недовольны и просят отменить ограничения
1

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
49
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
8
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
32
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
22
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
7
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
+
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
8
Итоги гоночного уик-энда 12-13 августа
+

Сейчас обсуждают

si-cat
18:08
"..Тем самым ракеты обходят системы ПВО и вводят в заблуждение их расчёты.." Противные. Нет чтобы тупо прямо лететь...😊😊😊
GUNNIR подготовила новое оформление для видеокарт Arc A750 Photon к 19-м Азиатским играм
Spambomber23
18:08
Скоро они сами околеют.
Шойгу: Военный ресурс Украины исчерпан
Виктор Марфин
18:06
Уже кулеба управляет МИДом ,в том числе и российским.Доуправлялись .
Кулеба: Поставка Киеву немецких ракет Taurus не приведет к эскалации конфликта
jsth
18:02
А может политическое решение. Все-таки народ Германии относится к России хорошо, просто сама Германия оккупированная страна, вынужденная подчиняться Вашингтону. Как собственно и ваша хохляндия. За что...
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
Сергей Рыбак
18:00
Звание Героя России дают за войну на чужой территории против русских и русского мира.
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
Пузо
18:00
Последние версии мобильного фаирфокса расстраивают своей глюкавостью :(
Браузер Firefox для Android в скором времени получит поддержку сторонних расширений
Spambomber23
17:57
Всяк маскаль норовит обмануть и обидеть маленького несчастного некроинца. Доколе?!
GUNNIR подготовила новое оформление для видеокарт Arc A750 Photon к 19-м Азиатским играм
Lubitel 32
17:49
Террористам больше не надо учится летать на самолете. Достаточно набить летающий минивен по самую крышу взрывчаткой и найти "домик повыше". Прекрасное изобретение.
Летающие автомобили будущего решат проблемы пробок и парковок
Lubitel 32
17:44
Я впринципе и сам избиваю владельцев яблока за ориентацию. Но Самса откровенно сырые продукты "за дорого" и быть бесплатным тестером для желтых я не нанимался. Самса лидер по количеству одновременных ...
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
Lubitel 32
17:44
Устойчивый фанат детектед.
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем