Также аппаратное ускорение работает на серверных ускорителях Flex и Max.

Intel выпустила новую версию открытой библиотеки рендеринга с трассировкой лучей Intel Embree 4.2, передаёт Wccftech. В обновлении Intel реализовала поддержку аппаратного ускорения на своих потребительских дискретных видеокартах Arc и ускорителях серверного класса Flex и Max. Теперь с помощью языка гетерогенного программирования oneAPI SYCL можно создавать мультиархитектурный код, выполняемый как на центральных, так и графических процессорах.

Рендеринг на графическом процессоре происходит гораздо быстрее, чем на центральном, что компания демонстрирует на тестовых сценах с трассировкой пути: Arc A750 до 30 раз превосходит Core i9-12900K. Это позволяет выполнять быстрый интерактивный рендеринг сцен средней сложности, отмечают специалисты. Рендеринг на процессорах остаётся актуальным в случае сцен очень высокой сложности и при финальном рендеринге, когда требуется большой объём памяти, также в этом случае можно использовать производительные серверные ускорители Flex и Max.

реклама

Intel сравнила Arc A750 и GeForce RTX 3060 от NVIDIA, ближайший конкурент при рендеринге тестовых сцен полагался на движок NVIDIA OptiX или Vulkan. Связка Arc A750 и Embree оказалась быстрее RTX 3060 и Optix, при использовании Vulkan «зелёная» карта смогла выиграть в некоторых сценах. Intel также опубликовала демонстрацию возможностей Embree в Blender 3.6 LTS. Библиотека Intel Embree 4.2 доступна на GitHub.



