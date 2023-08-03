Новинку представили год назад, но до продажи она так и не добралась, может быть, настал момент.

Повышаются шансы на то, что Intel наконец-то начнёт продажи представленной в прошлом году настольной видеокарты Arc A580, она всё чаще появляется в Сети. На этот раз «новинку» кто-то протестировал в Geekbench 5.5 OpenCL, сообщает Wccftech, что позволяет освежить в памяти её характеристики и оценить результат, хотя после обновлений Geekbench результаты сравнения могут быть неточными.

Графический процессор Intel Arc A580 имеет 24 ядра Xe, в пересчёте на другие блоки это 384 EU и 3072 шейдерных ALU. В соответствии с официальными спецификациями, работает GPU на частоте 1700 МГц, но отчёт Geekbench указывает на рабочую частоту 2400 МГц. Ранее в Intel объясняли, что указываемая в спецификациях частота соответствует не самым благоприятным условиям работы, а значит реальный буст при нормальных условиях эксплуатации будет выше и, похоже, он такой же, как у видеокарт A750 и A770. Также видеокарта оснащается 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 256 бит, потребляя около 175 Вт энергии.

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Оценка Intel Arc A580 в OpenCL тесте составила 82992 балла, что является довольно высоким результатом для видеокарты данного класса и, по наблюдениям специалистов Wccftech, данный результат близок к показателям Radeon RX 7600 и RX 6600 XT, находится в небольшом отдалении от показателей GeForce RTX 3060. В играх Arc A580, скорее всего, будет конкурировать с GeForce RTX 3050 и при адекватной цене станет её интересной альтернативой в отсутствии RTX 4050, предлагая более производительную подсистему памяти, полную поддержку AV1, конкурентоспособную аппаратную поддержку трассировки лучей, а также фирменную технологию масштабирование XeSS.

Появится ли Intel Arc A580 и почему она так задерживается, до сих пор неизвестно. Тем временем, недавно Intel выпустила новые видеокарты для ноутбуков, а накануне – новый драйвер с поддержкой Baldur’s Gate 3.