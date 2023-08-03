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Intel выпустила графический бета-драйвер для Baldur’s Gate 3 — A750 снова выгоднее GeForce RTX 3060
Видеокарта Intel показывает до 47% лучше по соотношению производительности к цене.

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Накануне Intel выпустила очередной бета-драйвер 31.0.101.4578 для видеокарт Arc и Iris Xe, чтобы предоставить их владельцам поддержку и оптимизации для долгожданной финальной версии Baldur’s Gate 3, релиз которой запланирован на сегодня. О каких-либо других улучшениях не сообщается, но в блоге Intel Game Райан Шраут (Ryan Shrout) рассказал об относительном уровне производительности, который можно ожидать с одной из видеокарт линейки и новым драйвером.

Источник: Intel Corporation

Как и ранее, в сравнении участвовали Intel Arc A750 и версия NVIDIA GeForce RTX 3060 на 12 ГБ. Результаты Intel по-прежнему указывают на превосходство A750 по соотношению производительности и цены, модель на 46% выгоднее в 1080p при ультра настройках графики и на 47% в 1440p при высоких настройках. В своих расчётах Intel принимает цену A750 равной рекомендованным 249 долларам США, выбранная для RTX 3060 цена 320 долларов является средней среди всех предложений на одной из популярных американских торговых площадок. Не помешали бы абсолютные результаты, но они не приводятся.

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#intel #видеокарты #игры #драйверы #intel arc
Источник: intel.com
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