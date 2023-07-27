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AMD может представить Radeon RX 7900 GRE на выставке ChinaJoy 2023
Модель получит 16 ГБ видеопамяти.

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Abdullah Abid, Unsplash

Подготовка новой видеокарты AMD Radeon RX 7900 GRE была подтверждена инсайдерами в начале недели, также стала известна предполагаемая дата презентации — 28 июля. Сегодня появился ещё один намёк на то, что видеокарту представят завтра, 28 июля в Китае стартует крупная выставка ChinaJoy 2023 и AMD принимает в ней участие, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome, журналисты которого также утверждают, что китайская пресса уже получила драйвера и необходимые материалы для обзоров.

Источник: ITHome

В VideoCardz со ссылкой на свои источники подтверждают, что AMD Radeon RX 7900 GRE официально будет доступна только в Китае. По предварительным данным, видеокарта является урезанной по видеопамяти версией RX 7900 XT. Сохраняя графический процессор с тем же количеством вычислительных блоков, RX 7900 GRE получит 16 ГБ 256-битной GDDR6, но есть нюанс. В видеокарте может использовать новая, более компактная версия графического процессора Navi 31 в корпусе Navi 32, которая, по слухам, может быть использована AMD и в других настольных видеокартах среднего класса, а также топовых решениях для ноутбуков.

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#amd #видеокарты #amd radeon
Источник: videocardz.com
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