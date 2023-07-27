Предположительно, с гибридным дизайном.

Недавно выяснилось, что AMD использует в серии мобильных процессоров Ryzen 7040U два разных кристалла. Один кристалл площадью 178 мм2 содержит восемь ядер, а другой, площадью 137 мм2, только шесть ядер. Более того, меньший кристалл может нести в себе гибридную архитектуру с сочетанием двух ядер Zen 4 и четырёх ядер Zen 4C. Ранее в различных источниках, в частности документации AMD, упоминался подобный гибридный процессор Phoenix 2.

Накануне журналисты ресурса XDA Developers решили поставить точку в этом вопросе и обратились в AMD с вопросом, является ли меньший кристалл гибридным, ответ был неоднозначным: «…к моему удивлению, компания AMD подтвердила, что у неё действительно есть шестиядерный APU, и он будет использоваться в модели 7440U. Хотя AMD не стала подтверждать, что в основе дизайна лежит гибридная архитектура, все подробности настолько хорошо согласуются со слухами, что в этом можно не сомневаться», — пишет XDA Developers.

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Многие СМИ распространяют эту новость, заявляя, что AMD подтвердила гибридный дизайн 6-ядерного APU Phoenix 2, но, как видно из цитаты выше, компания не подтверждала ничего, кроме того, что у неё есть меньший 6-ядерный APU (меньший 6-ядерный кристалл). Тем не менее, действительно, многое сходится и, скорее всего, он действительно гибридный. В таком случае, это первый процессор с гибридным дизайном от AMD. Отличия Zen 4 и Zen 4C кратко рассматривались ранее.

Как отмечает VideoCardz, полная версия APU Phoenix 2 может использоваться в 6-ядерном Ryzen 5 7540U, тогда как в 4-ядерном Ryzen 3 7440U будет задействовано только два ядра Zen4C вместо четырёх. Что касается интегрированной графики, в Phoenix 2 присутствует только четыре вычислительных блока RDNA3 — в три раза меньше, чем у флагманских APU Phoenix. Кроме того, в APU Phoenix 2 нет ИИ движка Ryzen AI. На данный момент ноутбуки с Ryzen 3 7440U пока не появились.