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AMD представила 128-ядерные EPYC Bergamo с 16-ядерными CCD и Genoa-X с кэш-памятью более 1 ГБ
Bergamo построены на базе уплотнённой архитектуры Zen 4c.
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AMD представила серверные процессоры EPYC семейства Bergamo (серия 97x4). Это первые процессоры компании, построенные на базе архитектуры Zen 4c, которая является оптимизированным по плотности и энергоэффективности подвариантом базовой Zen 4 с меньшим объёмом кэш-памяти и частотным потенциалом. Ядро Zen 4c удалось уменьшить на 35%, в свою очередь, это позволило создать 16-ядерные кристаллы CCD и 128-ядерные процессоры на базе восьми таких кристаллов. Семейство Bergamo и архитектура Zen4c предназначены для облачных сервисов (c, cloud), где количество потоков важнее максимальной производительности на ядро.

Источник: AMD и AnandTech #1, #2

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Что интересно, 16-ядерный CCD состоит из двух комплексов CCX, в каждом по 8 ядер и кэш 3-го уровня объёмом 16 МБ. Таким образом, в Zen 4c компания вернулась к разделению ядер на два CCX, которое мы видели во времена Zen 2. Возможно, с дальнейшей эволюцией архитектуры CCX снова «склеят» в единый массив ядер и кэша. Процессоры Bergamo используют тот же сокет SP5, что и Genoa, поддерживая 12-канальную память DDR5-4800.

AMD заявляет, что 128-ядерный EPYC 9754 до 2,6 раз производительнее 60-ядерного Intel Xeon Platinum 8490H, но, как отмечают специалисты, реальным конкурентом Bergamo будет семейство Intel Sierra Forest со 144-ядерными процессорами на базе эффективных E-ядер — они запланированы на 2024 год. Для будущего противостояния у AMD уже может быть заготовлен ответ, на подложке Bergamo есть пространство, чтобы нарастить количество чиплетов и ядер.

Источник: AMD и AnandTech #1, #2

AMD также сообщила о поставках Genoa-X — версии EPYC Genoa с 3D V-Cache. За счёт размещения 64-мегабайтного кристалла кэш-памяти поверх каждого CCD процессоры Genoa-X предлагают до 1152 МБ общего кеша 3-го уровня. Это семейство также нацелено на определённый сегмент рынка рабочих нагрузок, где дополнительный кэш позволяет значительно повысить производительность, например, сегмент технических вычислений.

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Источники
AMD
AnandTech #1, #2
Wccftech
Tom's Hardware
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#amd #процессоры #amd epyc
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