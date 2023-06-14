Bergamo построены на базе уплотнённой архитектуры Zen 4c.

AMD представила серверные процессоры EPYC семейства Bergamo (серия 97x4). Это первые процессоры компании, построенные на базе архитектуры Zen 4c, которая является оптимизированным по плотности и энергоэффективности подвариантом базовой Zen 4 с меньшим объёмом кэш-памяти и частотным потенциалом. Ядро Zen 4c удалось уменьшить на 35%, в свою очередь, это позволило создать 16-ядерные кристаллы CCD и 128-ядерные процессоры на базе восьми таких кристаллов. Семейство Bergamo и архитектура Zen4c предназначены для облачных сервисов (c, cloud), где количество потоков важнее максимальной производительности на ядро.

реклама

Что интересно, 16-ядерный CCD состоит из двух комплексов CCX, в каждом по 8 ядер и кэш 3-го уровня объёмом 16 МБ. Таким образом, в Zen 4c компания вернулась к разделению ядер на два CCX, которое мы видели во времена Zen 2. Возможно, с дальнейшей эволюцией архитектуры CCX снова «склеят» в единый массив ядер и кэша. Процессоры Bergamo используют тот же сокет SP5, что и Genoa, поддерживая 12-канальную память DDR5-4800.

AMD заявляет, что 128-ядерный EPYC 9754 до 2,6 раз производительнее 60-ядерного Intel Xeon Platinum 8490H, но, как отмечают специалисты, реальным конкурентом Bergamo будет семейство Intel Sierra Forest со 144-ядерными процессорами на базе эффективных E-ядер — они запланированы на 2024 год. Для будущего противостояния у AMD уже может быть заготовлен ответ, на подложке Bergamo есть пространство, чтобы нарастить количество чиплетов и ядер.

AMD также сообщила о поставках Genoa-X — версии EPYC Genoa с 3D V-Cache. За счёт размещения 64-мегабайтного кристалла кэш-памяти поверх каждого CCD процессоры Genoa-X предлагают до 1152 МБ общего кеша 3-го уровня. Это семейство также нацелено на определённый сегмент рынка рабочих нагрузок, где дополнительный кэш позволяет значительно повысить производительность, например, сегмент технических вычислений.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке



