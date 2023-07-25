Геймерские компьютеры на базе этих процессоров планируется выпустить в этом месяце.

По прогнозам инсайдеров, Intel представит настольные процессоры Core 14-го поколения в конце сентября, а первые модели с разблокированным множителем поступят в продажу в октябре. На октябрьский старт косвенно намекают планы китайской компании Machenike, о которых журналисты ресурса ITHome узнали на крупной выставке Bilibili World 2023 в Шанхае, передаёт VideoCardz.

Согласно ITHome, среди будущих новинок Machenike мощные игровые ПК Mach-GT Light-05 на базе процессоров Core 14-го поколения и представить их планируют как раз-таки к октябрю. Также ожидается, что данные компьютеры первыми предложат SSD M.2 накопители PCIe Gen 5 в стандартной комплектации. Ассортимент SSD накопителей нового поколения расширился за последнее время, более того, производители представляют новые, ещё более скоростные модели, которые уже подбираются по своим скоростным характеристикам к пределам возможностей PCIe Gen 5 x4, а для экономных покупателей также готовятся решения на безбуферных контроллерах.

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На изображениях Mach-GT видны две системы необслуживаемого жидкостного охлаждения, одна используется для процессора, а другая для видеокарты, производитель планируется использовать решения NVIDIA GeForce RTX 40.

Ранее инсайдеры назвали некоторые характеристики процессоров Intel Core 14-го поколения, в частности, у флагмана Core i9 ожидают пиковую частоту 6,0 ГГц, а Core i7-14700 прибавят ядер.