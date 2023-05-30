Одно из преимуществ нового PCIe Gen 5 контроллера — 7-нанометровый техпроцесс.

Phison представила на выставке Computex 2023 новые контроллеры, в частности, более экономичное решение для PCIe Gen 5 твердотельных накопителей (SSD), сообщают ComputerBase и Guru3D. Безбуферный контроллер PS5031-E31T на базе процессора ARM Cortex-R5 может использоваться для Gen 5 SSD со скоростью до 10 ГБ/с включительно. В E31T количество каналов памяти было уменьшено с восьми до четырёх, контроллер выполнен по 7-нанометровому (нм) техпроцессу, в отличие от 12-нм PS5026-E26, который используется в первых Gen 5 накопителях. Контроллер E26 позволяет использовать DRAM кэш, обеспечивает скорости до 14 ГБ/с, но он и более энергоёмкий, требует хорошего охлаждения.

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Для PCIe Gen 4 накопителей был представлен 12-нм контроллер PS5027-E27T, который специалисты охарактеризовали, как обновление E21T. Последний предлагает максимальную скорость 5 ГБ/с, а новинка — до 7,4 ГБ/с. В E27T не предусмотрена поддержка DRAM кэша, он предлагает четыре канала для флэш-памяти с максимальным суммарным объёмом 8 ТБ.

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Кроме того, Phison показала ряд корпоративных решений, среди которых PCIe 4.0 SSD X1 и P1 с поддержкой двухпортовых и однопортовых конфигураций с максимальным объёмом 32 ТБ, вариации потребительских контроллеров E26 и E18 (PCIe 4.0) для корпоративного сектора, E26DC и E18DC соответственно, а также UFS и BGA решения:

12-нм PS8361 с поддержкой UFS 4.0 и максимальной скоростью чтения 4,5 ГБ/с

твердотельные накопители, объединяющие в корпусе BGA контроллер E21TI и до 1 ТБ флэш-памяти. Решения рассчитаны на работу в широком диапазоне температур, максимальные скорости ожидаются на уровне 3,7 ГБ/с.

Источники Phison ComputerBase Guru3D