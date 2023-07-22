Смотрим на компиляцию прогнозов по всей линейке.

Как уже неоднократно сообщалось ранее, презентацию и начало продаж первых настольных процессоров следующего поколения от Intel инсайдеры ожидают в сентябре и октябре соответственно. Уже традиционно, первыми появятся модели с разблокированным множителем, спецификации их предквалификационных образцов раскрыл ресурс BenhLife — особый интерес вызывает новый Core i7-14700K с конфигурацией 8P+12E. Сегодня зарекомендовавший себя Twitter* инсайдер под псевдонимом @g01d3nm4ng0 опубликовал некоторые спецификации базовых моделей с заблокированным множителем, их ожидают позже, скорее всего, к концу этого или началу следующего года.

По порядку, Intel Core i9-14900/F, i7-14700/F, i5-14600 по конфигурации ядер будут соответствовать своим разблокированным версиям, т.е. это будут конфигурации 8P+16E, 8P+12E и 6P+8E соответственно. Базовые частоты этих вариантов ожидаемо ниже из-за ограничений теплопакета. Intel Core i5-14500 инсайдер тоже приписывает конфигурацию 6P+8E, как у 600-го, базовая частота будет ниже на 100 МГц, а потенциальный народный любимец, Core i5-14400/F останется 10-ядерным, как 13400 текущего поколения, т.е. используется конфигурация 6P+4E – интересный вариант для тех, кому не хватает на полноценный 8-ядерный процессор, но работа требует как можно больше потоков или есть желание подстраховаться и взять больше ядер для будущих игр.

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Что касается цен, инсайдер считает, что они не изменятся относительно текущего, 13-го поколения процессоров Intel. Всю известную информацию специалисты Wccftech свели в единую таблицу, в ней можно ознакомиться со всеми прогнозами по характеристикам будущих процессоров, но полагаться на информацию не стоит, особенно на 6-ядерные Core i3.

*Twitter заблокирован в РФ