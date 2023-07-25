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В Сети можно встретить жалобы владельцев видеокарт Intel Arc серии A на сравнительно высокое энергопотребление в простое, около 40 Вт и даже больше, но данную проблему можно решить, изменив насколько настроек в BIOS и плане электропитания Windows, тем самым задействовав профиль низкого энергопотребления в режиме ожидания. Подробную инструкцию Intel публиковала на своём сайте, она начинается с активации в BIOS энергосберегающей технологии шины PCI-E под названием ASPM.
Судя по всему, настроить ASPM можно не на всех материнских платах, но данный недостаток устраняется обновлением BIOS. Пользователь Reddit под псевдонимом TheArtBellStalker, владелец Intel Arc A750 и компьютера на базе платформы AMD AM4, с радостью сообщил, что недавнее обновление BIOS его материнской платы от компании MSI наконец-то добавило настройку ASPM, что после описанных в инструкции Intel манипуляций позволило снизить энергопотребление видеокарты в простое до 13 Вт в разрешении 1080p с частотой обновления вплоть до 120 Гц. С частотой обновления 144 Гц энергопотребление снова увеличивается до 40 Вт.
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Другие пользователи площадки откликнулись и подтвердили, что в этом месяце их платы MSI получили обновления с настройкой ASPM, в числе перечисленных плат MAG B450 Tomahawk Max II, MAG B550 Tomahawk, A520-A PRO, B450-A Pro Max и другие. Похоже, MSI выпустила обновления для всех или большинства плат AMD AM4.