Появилась настройка технологии ASPM.

В Сети можно встретить жалобы владельцев видеокарт Intel Arc серии A на сравнительно высокое энергопотребление в простое, около 40 Вт и даже больше, но данную проблему можно решить, изменив насколько настроек в BIOS и плане электропитания Windows, тем самым задействовав профиль низкого энергопотребления в режиме ожидания. Подробную инструкцию Intel публиковала на своём сайте, она начинается с активации в BIOS энергосберегающей технологии шины PCI-E под названием ASPM.

Fidel Fernando, Unsplash

Судя по всему, настроить ASPM можно не на всех материнских платах, но данный недостаток устраняется обновлением BIOS. Пользователь Reddit под псевдонимом TheArtBellStalker, владелец Intel Arc A750 и компьютера на базе платформы AMD AM4, с радостью сообщил, что недавнее обновление BIOS его материнской платы от компании MSI наконец-то добавило настройку ASPM, что после описанных в инструкции Intel манипуляций позволило снизить энергопотребление видеокарты в простое до 13 Вт в разрешении 1080p с частотой обновления вплоть до 120 Гц. С частотой обновления 144 Гц энергопотребление снова увеличивается до 40 Вт.

реклама

Другие пользователи площадки откликнулись и подтвердили, что в этом месяце их платы MSI получили обновления с настройкой ASPM, в числе перечисленных плат MAG B450 Tomahawk Max II, MAG B550 Tomahawk, A520-A PRO, B450-A Pro Max и другие. Похоже, MSI выпустила обновления для всех или большинства плат AMD AM4.