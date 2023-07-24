Ранее инсайдеры рассказывали о Navi 31 в корпусе Navi 32.

Всё больше подробностей появляется о новой видеокарте AMD Radeon RX 7900 GRE, новинку могут выпустить только в Китае, хотя не исключено, что она появится и в других регионах под этим же или другим названием. Накануне появилось достаточно надёжное подтверждение подготовки этой модели, Twitter* инсайдер @wnxod опубликовал несколько фотографий исполнения Nitro+ от компании Sapphire. Теперь, как сообщает VideoCardz, блогер @momomo_us назвал ориентировочную дату выхода, RX 7900 GRE может появиться уже на этой неделе. Блогер намекает на 28 июля без уточнения, является ли это датой снятия эмбарго на обзоры или датой начала продаж, в первом случае до появления модели в магазинах может пройти ещё несколько дней.

Внимательнее изучив фотографии видеокарты, специалисты VideoCardz отметили, что новая модель имеет ряд существенных изменений: печатная плата стала уже, используется только два 8-контактных разъёма дополнительного питания, также полностью отличается расположение SMD компонентов на обратной стороне печатной платы в области за графическим процессором. Таким образом, слухи о существовании уменьшенной версии графического процессора Navi 31 тоже могут быть правдой. Ранее об этом сообщал инсайдер Moore’s Law is Dead, по его информации, инженеры AMD «упаковали» Navi 31 в корпус Navi 32 и собираются использовать этот гибрид для таких видеокарт, как Radeon RX 7900 GRE, RX 7800 XT, возможно, флагманской модели для ноутбуков.

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Ожидается, что Radeon RX 7900 GRE сохранит такое же количество вычислительных блоков, как и RX 7900 XT, могут измениться частоты, но главным отличием станет подсистема памяти: GRE вариант получит 16 ГБ 256-битной GDDR6.

*Twitter заблокирован в РФ.