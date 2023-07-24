Большое обновление свободного кроссплатформенного редактора векторной графики.

Состоялся релиз свободного кроссплатформенного редактора векторной графики Inkscape 1.3, в новой версии разработчики обещают улучшение производительности, новые возможности и много улучшений, в частности, для эффективной организации работы. Один из аспектов повышения быстродействия — многоядерный рендеринг. Теперь Inkscape по умолчанию использует все ядра процессора, что значительно повышает производительность в тяжёлых операциях, таких как масштабирование, панорамирование и преобразование объектов. Пользователю будут доступны настройки для ограничения количества ядер, которые может использовать программа.

Источник: Inkscape 1.3

В Inkscape 1.3 появились: новый инструмент для быстрого для создания нового объекта путём объединения перекрывающихся областей других; диалоговое окно для отображения всех используемых в документе ресурсов (цвета, градиенты, изображения, фильтры и т.п.); возможность создания коллекций шрифтов; новый редактор паттернов с коллекциями; аналог инструмента «лассо» для точного выделения узлов объектов; возможность закреплять цвета на палитре. Inkscape научился угадывать желаемый результат при удалении узлов, вставлять объекты на другую страницу в то же место. Также выполнен редизайн диалогового окна с фильтрами, «капитальный ремонт» редактора фильтров и инструментария для импорта PDF документов.

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Подробнее со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте Inkscape, также подробный обзор появился на YouTube канале Logos By Nick.