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Оверклокер разогнал DDR5 до 9058 МТ/с на платформе AMD AM5 с новым BIOS
Похоже, это только начало, платформа AMD AM5 намеревается обогнать Intel LGA 1700 по скорости памяти.

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На этой неделе производители материнских плат начали выпускать новые BIOS с прошивкой AGESA 1007b для своих решений AMD AM5. Новый BIOS расширяет возможности разгона оперативной памяти. В Сети уже появились отчёты о стабильной работе двухканальных комплектов DDR5 на скорости до 8000…8200 МТ/с и выше при безопасном уровне напряжения SoC процессоров Ryzen 7000, причём это только первые попытки.

Профессиональный оверклокер под псевдонимом HiCookie, сотрудничающий с Gigabyte, тоже опробовал возможности новых прошивок и уже в первые сутки после выхода BIOS добился стабильной работы DDR5 на скорости 9058 МТ/с при напряжении памяти 1,4 В, сообщает VideoCardz. Правда изначально для этого использовался очень быстрый комплект памяти Gigabyte Aorus DDR5-8400, ориентированная на разгон материнская плата Gigabyte B650E Aorus Tachyon, процессор AMD Ryzen 7 7800X3D.

Источник: CPU-Z / HiCookie

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Стоит обратить внимание, что это не экстремальный разгон с применением криогенных жидкостей, судя по всему, таких показателей с новым BIOS сможет добиться каждый, при определённых навыках и наличии оборудования соответствующего уровня. Что касается задержек, значительно они не увеличились: от стандартных 56-56-126-127 оверклокер перешёл к значениям 56-56-136-130.

Новое обновление BIOS позволило платформе AMD AM5 догнать и обогнать Intel LGA 1700 по скорости памяти, и похоже, это только начало.

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#gigabyte
Источник: videocardz.com
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