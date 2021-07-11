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Бренд Goodram хорошо известен отечественному потребителю. Обычно, продукция компании удачна с точки зрения баланса стоимости и производительности. Так, например, Goodram PX500, выглядит как оптимальный твердотельный накопитель за адекватную стоимость. Познакомимся с ним поближе.

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Технические характеристики

Производитель декларирует адекватные технические характеристики за вполне конкурентную стоимость. Ниже расположен скриншот официальной брошюры PX500.

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Упаковка и комплектация

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Goodram PX500 поставляется в небольшой ярко-синей коробке. На упаковке, традиционно, можно найти краткую информацию об устройстве: емкость накопителя и интерфейс подключения.

На оборотной стороне упаковки предусмотрено небольшое окно. Через него можно увидеть сам SSD.

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Внутри коробки, находится пластиковая подложка, состоящая из трех деталей. Он надежно фиксирует устройство и защищает его от повреждений.

Комплект поставки представляет собой только сам накопитель, без документации и аксессуаров.

Внешний вид и технические особенности

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Goodram PX500 произведен в популярном форм-факторе М.2 2280. SSD имеет малую толщину – 3,5 мм. Элементы распаяны только с одной стороны и скрыты под этикеткой из тонкого алюминия. Такое решение, помимо приятного внешнего вида, призвано дополнительно отводить тепло. Вторая сторона накопителя — это абсолютно чистая плата черного текстолита с парой наклеенных стикеров.

Управляющим центром для Goodram PX500 служит контроллер SM2263XT от небезызвестной компании от Silicon Motion. Это DRAM-less контроллер, но с наличием Host Memory Buffer. С подробными характеристиками контроллера можно ознакомиться на сайте производителя. Весь объем SSD набран четырьмя чипами памяти, которые имеют маркировку «N2TTE1B1FEB1».

Утилита SMI NVME SSDflashid v0.24a от Вадима Очкина (vlo), утверждает, что производитель чипов компания YMTC из Китая. Но, в интернете можно встретить упоминания, что микросхемы с такой маркировкой производит Intel.

Программное обеспечение

На официальной странице продукта можно скачать скачивать утилиту Optimum SSD Tool. Она позволяет наблюдать за показателями накопителя (в числе прочего за температурой и S.M.A.R.T.), обновить прошивку, перенести данные с одного накопителя на другой. И это не полный список, но подробно описывать функционал нет большого смысла. ПО имеет довольно дружелюбный и понятный интерфейс, в котором сможет разобраться любой пользователь. Да и большая часть функционала понятна по скриншотам.



Остальные скриншоты Optimum SSD Tool Остальные скриншоты Optimum SSD Tool

Конфигурация тестового стенда:

Отформатированный накопитель имеет объем 476 Гб.





CrystalDiskInfo

Информация, полученная с помощью CrystalDiskInfo 8.12.2

ATTO Disk Benchmark

Версия – 4.01.0f1. Настройки не изменялись (стандартные).

ATTO Disk Benchmark достиг скоростей, которые превосходят заявленные. Запись выше на ~4%, а чтение на ~15%. Обычно этот бенчмарк показывает скорости ниже паспортных, но не в этот раз.

AS SSD Benchmark

Версия приложения – 2.0.7316.34247. Настройки стандартные (1 Гб).

Ситуация с AS SSD схожа с ATTO Disk. Этот бенчмарк тоже показал результаты, которые превосходят паспортные скорости на ~15% (чтение) и ~4% (запись).

Тест AS SSD Copy создает нагрузку, которая приближена к ежедневным сценариям работы SSD.

Тест Compression сформировал ровный график чтения. Что касается записи, то график вышел с «пиками» снижения скорости, однако всё в пределах нормы.

AIDA64 Disk Benchmark

Используемая версия – 1.12.16. Программа интересная тем, что тестирует всю площадь накопителя. Все испытания проводились в том порядке, в котором они размещены ниже.

Показатель скорости последовательной записи сначала был ~1600 МБ/с. Судя по графику, объем SLC-кэша занимает традиционную 1/3 емкости накопителя. При заполнении SLC-кэша скорость падает на уровень ~300 МБ/с. Спустя еще 1/3 объема скорость падает вновь, до значения ~200 МБ/с.

Скорость последовательного чтения радует. Она превосходит заявленную и демонстрирует 2235 МБ/с. Сам график стабильный и ровный.

Около 30% объема SSD скорость случайной записи держится на уровне ~950 МБ/с. После чего, график начал скакать, показывая скорость в диапазоне 100 МБ/с - 1000 МБ/с. Предположительно, это связано с рабочими алгоритмами SLC-кэша.

Скорость случайного чтения (средняя) оказалась на уровне 1238 МБ/с. График относительно стабилен.

AJA System Test

Утилита создает нагрузку, которая воспроизводит алгоритмы, схожие с алгоритмами при кодировании видео. Тестовые испытания проводились с использованием кодека 10 bit RGB при разрешении 1920 х 1080. Пять этапов тестирования задействовали весь доступный в утилите объем тестовых данных.

Остальные скрины AJA System Test



CrystalDiskMark

Версия бенчмарка – 8.0.2. Данные – случайные. Количество прогонов – 3.



Остальные скриншоты CrystalDiskMark Остальные скриншоты CrystalDiskMark



Температурный режим

На момент тестовых испытаний температура воздуха в тестовом помещении была 28С. В ходе обычной эксплуатации, без интенсивной работы SSD, температура находилась на уровне 48-50С. Нагрузка бенчмарками кратковременно разогревала PX500 до 78С. Снижение нагрузки сразу же сказывалось на температуре – она быстро опускалась. Напомню, что никакого дополнительного активного обдува накопителя не производилось. В корпусе установлено 2шт 140мм вентилятора (700 об/мин), один на вдув и один на выдув.

Заключение

Goodram PX500 проявил себя с положительной стороны. Тестовые испытания показали, что фактические скоростные показатели накопителя даже превосходят заявленные, что не может не радовать. Алюминиевая этикетка скрывает элементарную базу, распаянную на текстолите, и изменяет внешность устройства в лучшую сторону. Малая толщина устройства делает Goodram PX500 хорошим вариантом не только для сборки ПК, но и для апгрейда ноутбука.