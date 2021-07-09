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Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб

Познакомимся поближе с представителем линейки IRDM от Goodram – M.2 накопителем на 512 Гб
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На что обращает внимание пользователь, присматривая себе новый накопитель? На производительность, внешность и стоимость. И с тем, и с другим, и с третьим у IRDM M.2 от Goodram всё в порядке. Познакомимся с ним поближе

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Технические характеристики

Ниже приведен скриншот паспортных технических характеристик с официальной брошюры устройства, которая размещена на официальном сайте.

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Упаковка и комплектация

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IRDM M.2 упакован в картонную коробку. Цвета оформления традиционные: черный и красной. На фронтальной стороне коробки содержится информация об объеме накопителя, формате, интерфейсе подключения и скоростях. Но здесь производитель немного лукавит, указывая скорости чтения/записи равные 3200/3000 МБ/с. Правда на обратной стороне упаковки есть таблица, которая поясняет, что данные скорости достижимы лишь для старших моделей – накопителей объемом 1 и 2 Тб. Здесь же, на задней стороне коробки, имеется, ставшее доброй традицией для ряда производителей, окошко, через которое видно сам накопитель.

Внимательный читатель обратит внимание на важное предупреждение о динозаврах. При чем тут динозавры? Продукция IRDM тестируется в департаменте клонирования T-Rex. Как, разве вы не знали?

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Сам SSD находится внутри прочного блистера из прозрачного пластика. В комплект поставки присутствует только сам накопитель.

Внешний вид и особенности

IRDM M.2 выполнен в классическом форм-факторе для современных NVMe-накопителей – M.2 2280. Элементы расположены с двух сторон платы из черного текстолита. На передней стороне, под алюминиевой панелью, которая служит и этикеткой, и элементом охлаждения, размещены: контроллер,  две микросхемы памяти, DRAM буфер.

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На обратной стороне расположились еще два чипа памяти, заклеенные информационным стикером.

Сердцем IRDM M.2 выступает восьмиканальный контроллер Phison PS5012-E12 и отдельный буфер на 512Мб DDR4. Память представляет собой четыре чипа производства Toshiba.

Тестирование

Конфигурация тестового стенда:

Доступный пользователю объем SSD после инициализации и форматирования: 476 Гб.

CrystalDiskInfo

Данные о SSD полученные утилитой CrystalDiskInfo 8.12.2

ATTO Disk Benchmark

Версия ПО – 4.01.0f1. Настройки стандартные.

ATTO Disk Benchmark показал соответствие паспортным показателям для скорости чтения. А вот с записью нас ожидает приятный бонус в виде превышения заявленных характеристик на ~15%.

AS SSD Benchmark 

Версия программы – 2.0.7316.34247. Объемом данных – 1 Гб.

Обычно, AS SSD Benchmark, продемонстрировал скорости чтения/записи – 2850/2300 МБ/с. Это соответствует паспортным скоростям, с поправкой на особенности работы алгоритмов тестирования. Если говорить о «попугаях» производительности, то SSD IRDM M.2 512 Гб оценен утилитой в 4847 баллов.

AS SSD Copy-Benchmark создает имитацию тривиальных для накопителя задач.

Тест Compression-Benchmark продемонстрировал вполне нормальные графики, без каких-либо особенностей.

AIDA64 Disk Benchmark

Версия бенчмарка – 1.12.16. Утилита строит график скоростных показателей всему накопителю. Тесты проводились последовательно, друг за другом, с паузой не менее 15 минут. Порядок проведения тестов соответствует их расположению ниже.

Скорость линейной записи можно разделить на 4 отрезка:

  1. ~19 Гб, накопитель пишет с максимальной скоростью, которая составляет порядка 2400 МБ/с.
  2. ~67 Гб, производительность накопителя  находиться на уровне около 1400 МБ/с.
  3. ~305 Гб емкости накопителя производительность скачет в широком диапазоне, со средней скоростью около 800 МБ/с
  4. ~86 Гб объема пишутся со скоростью около 500 МБ/с.

Скорости последовательного чтения не проседают, график стремиться к ровной линии. Средняя скорость 2683 МБ/с.

Показатели случайной записи в ходе испытаний колебалась в диапазоне 800 МБ/с - 1200 МБ/с. Средним значением было 966 МБ/с.

Графики скоростей скорости случайного чтения и записи практически совпадают друг с другом. Совпадает и средняя скорость.

AJA System Test

Утилита имитирует нагрузку на систему при кодировании видеоконтента. Использовались следующие настройки: 1920 х 1080 и кодек 10 bit RGB. Всего было пять тестов, файлами объемом от 256 Мб до 16 Гб.



 Остальные скриншоты AJA System Test


CrystalDiskMark

Версия утилиты – 8.0.2.




Остальные скриншоты CrystalDiskMark



В бенчмарке CrystalDiskMark, который, пожалуй, является самым популярным средством для определения скоростей накопителей, SSD IRDM M.2 не ударил в грязь лицом. Скорости последовательного чтения/записи оказались выше паспортных и составили 3400/2500 МБ/с.

Температурный режим

Температура воздуха в помещении, где проходили тесты была 28С. При низкой нагрузке (офисный режим) температура IRDM M.2 была низкой, на уровне 36-38С. В ходе испытаний, при активной работе с бенчмарками, температура достигла 67С. Это было максимальное значение, выше которого SSD не нагревался, а после снижения уровня нагрузки на накопитель быстро остывал до тех же 36-38С. Напомню, специального обдува для накопителя не было, в корпусе установлено лишь два вентилятора (на вдув и выдув) размером 140 мм.

Заключение

IRDM M.2 объемом 512 Гб оказался недооценен со стороны производителя. При тестировании накопителя в CrystalDiskMark (именно его указывает производитель в спецификации) скоростные показатели оказались выше паспортных. Причем превышение не назовешь случайным – 6% и 20% для чтения и записи, соответственно. Горячим накопитель тоже не назовешь. Даже под нагрузкой температура оставалась в пределах нормы, а при обычной эксплуатации, накопитель и вовсе был чуть теплым.

 

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ssd m.2 phison nvme goodram phison e12 irdm ps5012-e12
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