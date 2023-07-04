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Вступление

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При виде цен на ноутбуки в современных сетевых магазинах наворачиваются слезы: за приличную сумму предлагают товар с несопоставимо скудными и неактуальными характеристиками. Часто за большие деньги люди покупают некачественные или устаревшие модели, которые, если и будут радовать владельца, то всего несколько лет. Свежие и качественные модели с достойными характеристиками стоят слишком дорого, лучше купить что-то подешевле?

Решение этой проблемы все-таки есть! Вы можете купить производительный, качественный и стильный ноутбук с выгодой до 40 т.р.

Основная часть

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Я хотел купить ноутбук для работы с документами, а также для более серьезных задач, таких как рендеринг изображений и анимаций. В свободное время я изучаю 3D-графику и, хотя свои работы я не продаю, хочется, чтобы процесс был максимально удобным.

Мой выбор пал на подходящий для моих задач ноутбук от HP, который на Яндекс.Маркете без скидки стоит 120 т.р. Немало, правда?

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После долгих поисков вариантов дешевле, я понял, что сервисы, предоставляющие услугу покупки и отправки нужного товара из другой страны - мой вариант. Таких сервисов много и вам подойдет любой, я выбрал СДЭК.

Я нашел нужный мне ноутбук с отправкой из Китая, цена с доставкой (2 недели) составила всего 79 т.р. Однако есть один нюанс, ноутбук рассчитан на китайский рынок, следовательно, русскоязычные символы на клавиатуре отсутствуют, а вилка зарядного устройства китайская.

Эту проблему можно легко и недорого решить. Лазерная гравировка русских букв на клавиатуре обойдется в ~1500 р., а переходник на европейскую вилку стоит до 300 р. Для удобства округлим эти дополнительные затраты до 2 т.р.

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На покупке этого ноутбука я бы сэкономил 39 т.р. Этого хватило бы на обслуживание и апгрейд на многие годы вперед. Однако я решил рассмотреть варианты мощнее и остановился на устройстве за 117 т.р. + 2-3 т.р. доп. затраты = 120 т.р.

Преимущества выбранного варианта:

1. В 2 раза больше оперативной памяти

2. 16-ядерный процессор на 40% мощнее 12-ядерного

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3. видеокарту мощнее на 10%.

4. 16.1” экран с 100% цветовым охватом вместо 15.6” с 45% охватом sRGB

Это не все достоинства выбранного варианта, я оставил только самые основные.

Вывод

Теперь вы знаете способ купить электронику гораздо дешевле и сэкономите деньги на обслуживание и апгрейд на несколько лет вперед. Свое мнение и опыт покупки пишите в комментариях.