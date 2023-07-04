Как я купил ноутбук из Китая в полтора раза дешевле цены в России
Вступление
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При виде цен на ноутбуки в современных сетевых магазинах наворачиваются слезы: за приличную сумму предлагают товар с несопоставимо скудными и неактуальными характеристиками. Часто за большие деньги люди покупают некачественные или устаревшие модели, которые, если и будут радовать владельца, то всего несколько лет. Свежие и качественные модели с достойными характеристиками стоят слишком дорого, лучше купить что-то подешевле?
Решение этой проблемы все-таки есть! Вы можете купить производительный, качественный и стильный ноутбук с выгодой до 40 т.р.
Основная часть
Я хотел купить ноутбук для работы с документами, а также для более серьезных задач, таких как рендеринг изображений и анимаций. В свободное время я изучаю 3D-графику и, хотя свои работы я не продаю, хочется, чтобы процесс был максимально удобным.
Мой выбор пал на подходящий для моих задач ноутбук от HP, который на Яндекс.Маркете без скидки стоит 120 т.р. Немало, правда?
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После долгих поисков вариантов дешевле, я понял, что сервисы, предоставляющие услугу покупки и отправки нужного товара из другой страны - мой вариант. Таких сервисов много и вам подойдет любой, я выбрал СДЭК.
Я нашел нужный мне ноутбук с отправкой из Китая, цена с доставкой (2 недели) составила всего 79 т.р. Однако есть один нюанс, ноутбук рассчитан на китайский рынок, следовательно, русскоязычные символы на клавиатуре отсутствуют, а вилка зарядного устройства китайская.
Эту проблему можно легко и недорого решить. Лазерная гравировка русских букв на клавиатуре обойдется в ~1500 р., а переходник на европейскую вилку стоит до 300 р. Для удобства округлим эти дополнительные затраты до 2 т.р.
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На покупке этого ноутбука я бы сэкономил 39 т.р. Этого хватило бы на обслуживание и апгрейд на многие годы вперед. Однако я решил рассмотреть варианты мощнее и остановился на устройстве за 117 т.р. + 2-3 т.р. доп. затраты = 120 т.р.
Преимущества выбранного варианта:
1. В 2 раза больше оперативной памяти
2. 16-ядерный процессор на 40% мощнее 12-ядерного
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3. видеокарту мощнее на 10%.
4. 16.1” экран с 100% цветовым охватом вместо 15.6” с 45% охватом sRGB
Это не все достоинства выбранного варианта, я оставил только самые основные.
Вывод
Теперь вы знаете способ купить электронику гораздо дешевле и сэкономите деньги на обслуживание и апгрейд на несколько лет вперед. Свое мнение и опыт покупки пишите в комментариях.
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