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Прежде чем переходить к основному тексту, ответьте на простой вопрос: чем занимаются тысячи людей на биржах? Помните, как в фильмах показывают шум, крики, ставки – всё это кажется настоящим хаосом для постороннего человека. На самом деле перед нами продуманная система, которая формировалась веками. Она всё ещё даёт сбои, но где вы найдёте идеальную систему в нашем неидеальном мире? Так вот, биржевые брокеры занимается аналитикой, они обрабатывают большие объёмы информации и делают выводы, на основе которых принимают решения. Профессия Data Scientist имеет с брокерами много общего, за исключением того, что выводы, полученные специалистом из IT-сферы, основаны на глубоких знаниях математической статистики, и подкреплены реальным проектом, который можно встроить в сайт или использовать как есть. Именно специалистов такого уровня готовит SkillFactory. Курс достаточно объёмный, а наличие кейсов, основанных на реальных задачах, позволит чувствовать себя в Big Data, как рыба в воде.

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Пожалуй, все наши читатели знают, что IT-сфера растёт. В последние годы мы наблюдаем беспрецедентное увеличение спроса на некоторые профессии. Так, относительно новая специальность Data Scientist занимает лидирующее место в рейтинге наиболее востребованных профессий 2020 года, при этом количество вакансий для специалистов такого уровня растёт гораздо быстрее, чем число этих самых специалистов. К примеру, только за последние три года вакансий стало на 433% больше, но удовлетворить потребности рынка прямо сейчас сложно, ведь толковых сайентистов разбирают быстрее, чем горячие пирожки у железнодорожного вокзала. Есть мнение, что драйвером подобных изменений стал повышенный интерес к нейросетям и машинному обучению. Хотя, не стоит сбрасывать со счетов коронавирус, который только ускорил переход значительной части бизнеса в цифровой мир.

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Может показаться, что подобные специалисты нужны только в компьютерной области, однако реальность такова, что все крупные компании вне зависимости от направления – от туризма до образования и медицины – нуждаются в системной аналитике и решениях, гарантирующих высокую прогностическую ценность. Давайте разберём несколько примеров:

Написать нейросеть, которая сможет предлагать лекарства по симптоматике прямо из запроса на сайте – легко!

Сделать анализ туристического рынка на предмет популярности одного из направлений в следующем сезоне – почему нет!

Написать классификатор спама в виде уже готовой встраиваемой модели – сложно, но можно!

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И это только три примера того, чему можно научиться на курсе Data Scientist в SkillFactory, поскольку программа предполагает 13 бизнес-кейсов, которые напрямую пойдут в ваше портфолио. Прежде чем продолжать дальше давайте выясним, что же такое кейс. Итак, кейс – это ваши реальные навыки, которые получены на практике и доказывают, что вы умеете принимать верные решения на основе большого объёма данных. К примеру, ваша задача рассчитать стоимость автомобиля по его техническим характеристикам, что позволит применять алгоритм для рынка в целом. Придётся разработать собственную модель, способную точно предсказать конечную стоимость машины. С этой целью нужно провести массированную атаку на открытые источники, где объединить полученную информацию в единый датасет. Завершить всё комплексным анализом, определив, как наличие той или иной комплектующей влияет на стоимость модели. На самом деле это только часть того, что придётся сделать, но итоговая информация покажет уровень подготовки. Мало того, когда в реальности вам предложат выполнить похожую задачу, но уже по рынку смартфонов, всё будет гораздо проще.

А теперь пару слов о курсе: можно выбрать одну из двух программ. Первая – Data scientist уровень Junior включает годовую программу и состоит из двух семестров. Вторая – Data scientist с уровнем Middle готовит продвинутых специалистов, способных решать более сложные проблемы, получая за это соответствующую оплату.

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Вот теперь мы подошли к самому интересному. Ясно, что профессия – это один из смыслообразующих якорей для человека, но без финансовой заинтересованности никуда. Что же, после первого года обучения – Junior, средняя заработная плата по отрасли составляет около 120 000 рублей. Никто не мешает вам после этого самостоятельно учиться, но это будет сложнее и дольше. После второго года обучения – Middle, оклад специалиста составляет уже 170 тысяч рублей. Учтите, это не школа и даже не университет, куда нужно ходить ежедневно. SkillFactory предлагает гибкий учебный график, позволяя получать весь комплекс знаний вечером, после прихода с работы. Да, вам не придётся сидеть два года на шее у жены, рассказывая ей о том, как всего через 24 месяца вы полетите на Канары. Вполне реально это сделать уже года через полтора, когда после первых двух семестров вас возьмут на высокооплачиваемую работу. А дальше можно спокойно продолжить повышать свой уровень знаний до Middle или ещё дальше, если вы полны сил и амбиций.

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Всё это время вас будут сопровождать преподаватели, работающие в компаниях Яндекс и NVIDIA, а после окончания курса вам помогут найти официальную работу. Не определились, не уверены, справитесь ли с таким объёмом знаний? Хороший вопрос, ведь специалист Data scientist должен быть профессионалом во многих отраслях. Так, вам нужно освоить базы данных и SQL, Python на приличном уровне, изучить основы Linux, алгоритмы структуры данных. О математической статистике мы писали выше. Следом идут популярные библиотеки для анализа данных и классические модели машинного обучения. Как ни странно, всё это реально практически для любого человека, который задастся целью получить востребованную и высокооплачиваемую профессию, а сам курс рассчитан на нулевую подготовку. Кстати, если вы обычный эникейщик и уже обладаете целым набором разрозненных знаний, то стартовать будет гораздо проще.

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