Еще недавно подобные устройства можно было найти только на «сером» рынке или в зарубежных интернет-магазинах, однако начиная с мая внешние накопители Western Digital, поддерживающие аппаратное шифрование, начали официально поставляться в Россию.

WD My Book — серия настольных накопителей высокой емкости, включающая в себя шесть моделей: на 4, 6, 8, 10, 12 и 14 терабайт. Жесткие диски используют файловую систему exFAT, что гарантирует совместимость с устройствами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows 7, 8, 8.1 и 10, а также Apple macOS версии 10.13 и выше. Для подключения накопителей к ПК или ноутбуку используется интерфейс USB 3.0, обратно совместимый с USB 2.0. На данный момент внешние жесткие диски My Book можно приобрести в сети магазинов бытовой техники и электроники М.Видео. Цены стартуют от 9 790 рублей за младшую модель емкостью 4 терабайта.

WD My Passport — это компактные (107,2 × 75 × 11,15 мм) портативные накопители емкостью от 1 до 5 терабайт, доступные в нескольких цветах: черном, голубом, красном и белом. Жесткие диски отформатированы в NTFS и поддерживают работу с операционными системами Microsoft Windows. Пользователям продукции Apple компания Western Digital предлагает специальную версию внешних винчестеров WD My Passport for Mac, совместимых с macOS High Sierra и более поздними версиями.

Перечисленные линейки внешних накопителей поддерживают аппаратное шифрование файлов на базе криптографического алгоритма AES (Advanced Encryption Standard) с использованием 256-битного ключа. Чтобы задействовать данную функцию, достаточно задать пароль с помощью утилиты WD Security, входящей в состав бесплатного программного пакета WD Discovery, после чего вся информация на диске будет зашифрована, а получить доступ к сохраненным данным сможет лишь тот, кому известна кодовая фраза. Для большего удобства WD Security позволяет сформировать список доверенных устройств, при подключении к которым накопитель автоматически разблокируется.

Среди дополнительных возможностей, которые предоставляет WD Discovery, необходимо выделить функцию импорта данных из популярных облачных сервисов (поддерживаются Google Drive и Dropbox) и социальной сети Facebook, а также настройку резервного копирования избранных файлов и папок по расписанию с помощью утилиты WD Backup. В последнем случае пользователь имеет возможность выбрать любую комбинацию «источник — цель», в том числе настроить периодический перенос файлов с накопителя в облако или, напротив, загрузку данных из облака в локальное хранилище.