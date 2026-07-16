Samsung анонсировала технологию Flex Titanium для следующего поколения Galaxy Fold. Она использует титановые компоненты внутри панели, чтобы сделать складку на экране практически незаметной. Дебют ожидается на Galaxy Unpacked 22 июля.

Samsung Electronics официально представила новую технологию для складных дисплеев — Flex Titanium. Компания утверждает, что она заметно уменьшает видимость складки в месте сгиба экрана и повышает общую надёжность конструкции.

В основе Flex Titanium лежит переработанная структура дисплейного модуля с использованием титановых деталей внутри панели. За счёт этого снижается механическое напряжение в зоне сгиба, а сама складка становится менее заметной визуально и на ощупь. Samsung не раскрывает всех технических деталей, но подчёркивает, что технология создана на основе семи лет накопленного опыта в производстве складных экранов.

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Пока это анонс технологии, а не готового устройства. Flex Titanium дебютирует в следующем поколении Galaxy Fold — судя по всему, это будут Galaxy Z Fold 8 и, возможно, Fold 8 Ultra. Полную презентацию стоит ждать на мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдёт в Лондоне 22 июля.

Утечки, появившиеся незадолго до официального анонса, уже успели разогреть интерес. По слухам, Galaxy Z Fold 8 Ultra получит аккумулятор на 5000 мА·ч — это выводит его на уровень флагманского Galaxy S26 Ultra. А сама линейка, как ожидается, будет тоньше, легче и прочнее предыдущих поколений.

Для пользователей это означает одно: главная боль складных смартфонов — заметная и тактильно ощутимая складка посередине экрана — постепенно уходит в прошлое. Samsung не первый год работает над этой проблемой, и Flex Titanium выглядит как самый серьёзный шаг вперёд. Насколько он окажется эффективным в реальных устройствах, увидим уже через неделю.