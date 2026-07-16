Samsung Electronics официально представила новую технологию для складных дисплеев — Flex Titanium. Компания утверждает, что она заметно уменьшает видимость складки в месте сгиба экрана и повышает общую надёжность конструкции.
В основе Flex Titanium лежит переработанная структура дисплейного модуля с использованием титановых деталей внутри панели. За счёт этого снижается механическое напряжение в зоне сгиба, а сама складка становится менее заметной визуально и на ощупь. Samsung не раскрывает всех технических деталей, но подчёркивает, что технология создана на основе семи лет накопленного опыта в производстве складных экранов.
Пока это анонс технологии, а не готового устройства. Flex Titanium дебютирует в следующем поколении Galaxy Fold — судя по всему, это будут Galaxy Z Fold 8 и, возможно, Fold 8 Ultra. Полную презентацию стоит ждать на мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдёт в Лондоне 22 июля.
Утечки, появившиеся незадолго до официального анонса, уже успели разогреть интерес. По слухам, Galaxy Z Fold 8 Ultra получит аккумулятор на 5000 мА·ч — это выводит его на уровень флагманского Galaxy S26 Ultra. А сама линейка, как ожидается, будет тоньше, легче и прочнее предыдущих поколений.
Для пользователей это означает одно: главная боль складных смартфонов — заметная и тактильно ощутимая складка посередине экрана — постепенно уходит в прошлое. Samsung не первый год работает над этой проблемой, и Flex Titanium выглядит как самый серьёзный шаг вперёд. Насколько он окажется эффективным в реальных устройствах, увидим уже через неделю.