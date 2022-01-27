Джеймс Кэмерон: Почти все, что мы создаем, может выйти из-под нашего контроля. Я работал на "передовой" визуальных эффектов, и наша цель состояла в том, чтобы постепенно становиться все более и более реалистичными. И поэтому каждый раз, когда мы совершенствуем это, мы фактически создаем технологии для создания поддельных медиа — и это происходит на наших глазах. Прямо сейчас люди, просто использующие эти приложения, не так уж и безобидны. И со временем ограничения по их использованию исчезнут. Вещи, которые вы видите и полностью верите, в то что видите, могут быть фальшивыми.

Это большая проблема, связанная с тем, что мы полагаемся на подлинность видео. Циклы новостей происходят так быстро, и люди реагируют также. "Арабская весна" является классическим примером — когда с помощью социальных сетей революция произошла практически в одночасье.

Вы должны критически мыслить. Откуда вы узнали это? У нас есть все возможности проверить информацию, но люди этого не делают. Оцените, что за ресурс. Исследуйте его. Он заслуживает доверия?

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Однако мы также не должны быть склонны к этой нелепой конспирологической паранойе. Ученые не говорят: «О, это здорово!», когда кто-нибудь из них публикует свои результаты. Нет, их подвергают длительной экспертизе. Это надо проверять и еще раз проверять. И чем радикальнее выводы, тем глубже экспертиза. Так, что хорошо рецензируемая наука не может лгать. Однако умы людей по какой-то причине склоняются к более запутанной и сложной интерпретации реальности, чем очевидная.

Я всегда пользуюсь "бритвой Оккама"* — знаете, это — отличный философский инструмент. Он говорит, что самое простое объяснение является наиболее вероятным. А теории заговоров слишком сложны. Люди неидеальны, человеческое общество неидеально. Они не могут хранить тайны, чтобы спасти свою жизнь, и большинство людей, занимающих руководящие должности, — неуклюжие марионетки. И мы думаем, что они могут реализовать эти сложные схемы? Я не куплюсь на эту чушь! Билл Гейтс на самом деле не пытается чипировать вас вакциной против гриппа! [Смеется]

Знаешь, я всегда скептически относился к новым технологиям, и мы все должны быть такими. Все достижения науки, которые когда-либо было созданы, в первую очередь использовались в военной сфере. Я постоянно говорю это ученым, занимающимся ИИ, а они отвечают: "Нет, нет, нет, у нас все под контролем". Знаете, "мы просто ставим перед искусственным интеллектом правильные цели…" Так кто же решает, что это за цели? Люди, которые вложили деньги в исследования, верно? Все это либо большой бизнес, либо военные. Итак, вы собираетесь научить этих новых "разумных существ" быть либо жадными, либо кровожадными.

Если бы "Скайнет" захотел захватить власть и уничтожить нас, это было бы очень похоже на то, что происходит сейчас. Для этого не нужно будет разрушать биосферу и окружающую среду с помощью ядерного оружия. Будет намного проще и меньше энергии потребуется, чтобы просто настроить нас против друг друга. Все, что нужно будет "Скайнету", — это просто создать дипфейк для группы людей, натравив их друг на друга, сделать как можно больше шума запустив этот гигантский дипфейк на все человечество.

Я имею в виду, что прямо сейчас и я мог бы быть проекцией ИИ.

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*В современной науке под "бритвой Оккама" обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, предпочитать самое простое из них.