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Как я встал на путь от линуксоида к 1с-нику

В этой статье я хочу рассказать о переломном этапе своей жизни и дальнейшем пути своего развития в области IT.
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Путь от Линуксоида к 1с-нику

 

         Здравствуйте оверклокеры. Компьютер не разгоняю. Мощности Core-i3 8100 вполне достаточно. Видеокарта 1660 GTX тянет все игры. В предыдущем посте я писал о своем любимом дистрибутиве Линукс, и за что он мне понравился. Эта статья будет посвящена переломному этапу моей жизни.

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         Итак, с Линуксом познакомился с момента появления в нашем городе интернета. Мой первый дистрибутив был конечно же Убунту. Меня увлекла идея свободного ПО. А также маленькие игры, которые шли в комплекте с этой операционной системой.

         Далее все развитие шло в поисках идеального дистрибутива, бесконечных переустановок. И рекомендаций окружающим меня людям, установить один из многочисленных дистрибутивов.

         В процессе общения с Линуксом я узнал много интересного. Например, что в отличие от Виндовс, на этой ОС фрагментация отсутствует. Вирусам он не подвержен. Взломать достаточно тяжело. Дружелюбность этой ОС на высоте, а форумчане Линуксоиды, всегда готовы прийти на помощь.

         Однако, все мои попытки программировать на данной ОС сводились к нулю. Максимум, что я смог, это скопировать код Тетриса, закинуть его в редактор кода, скомпилировать и запустить его. А вот с 1с как-то сдружился.

         Еще в далеком 2010 году, мой бывший работодатель, отправил меня на обучение 1с 7.7 в столицу моей Республики. С тех пор с этим продуктом мне и довелось работать. После семерки, я изучил 1с 8. А мой последний работодатель вообще привел меня к тому, что задачи по решению проблем 1с я выполнял, просыпаясь от звонков пользователей среди ночи, когда что-то ломалось. Как в шутке, когда будят солдата, и спрашивают где ключи от танка.

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         И вот думая о дальнейшем развитии и поиске работы, я достал из стола книжку 1с Радченко М. Г. и Хрусталевой Е. Ю. 1C:Практическое пособие разработчика, и решил перечитать ее, и снова выполнить все упражнения книги.

         На этом пока у меня всё, прошу не кидаться тапочками, если задел чьи-то чувства.

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