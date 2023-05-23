Новый суперкомпьютер Aurora с производительностью 2 экзафлопса и новейшей моделью искусственного интеллекта Aurora genAI

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Развитие искусственного интеллекта обусловлено увеличением мощности компьютеров, особенно суперкомпьютеров, на базе которых проводится обучение нейросетей. Intel Aurora - самый быстрый в мире, является отличным примером.

Эта система, разработанная Intel эксклюзивно для Аргоннской национальной лаборатории в США, состоит из 21 248 процессоров Intel Xeon и 63 744 графических ускорителей Ponte Vecchio и обладает вычислительной мощностью более 2 экзафлопс. Aurora превосходит самый мощный суперкомпьютер в мире AMD Frontier, как минимум в два раза.

Система Aurora основана на межкомпонентных соединениях, показывающих пиковую скорость передачи данных на уровне 2,12 ПБ/с. В компьютере установлено 10,9 ПБ оперативной памяти DDR5, а также 1,36 ПБ оперативной памяти HBM в процессорах и 8,16 ПБ ОЗУ HBM в видеокартах. Системная DRAM достигает максимальной скорости передачи данных 5,95 ПБ/с, процессорная HBM - 30,5 ПБ/с, а HBM в графических процессорах - 208,9 ПБ/с. Хранение данных возложено на емкость DAOS в размере 230 ПБ.

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Кроме того, данный компьютер будет оснащен новейшей моделью искусственного интеллекта Aurora нового поколения с 1 триллионом параметров для научных приложений. Ожидается, что Aurora с максимальной производительностью более 2 экзафлопс запустят в конце этого года.