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Arkane Studios - разработчик игр, известный и уважаемый благодаря таким знаменитым проектам, как Dishonored и Prey. Несмотря на это, новая игра студии под названием Redfall, не получила единодушной поддержки со стороны поклонников и игровых изданий. На Metacritic игра получила всего 58 баллов на ПК версии и 62 балла на Xbox Series - что существенно ниже ожиданий. Это означает, что Redfall стала самой провальной игрой компании Arkane Studios за всю историю.
Несмотря на то, что часть сообщества оценила игру положительно, игра не лишена технических недочетов, таких как проблемы с ИИ, текстурами, а также производительностью на ПК, в то время как версия для Xbox Series работает более стабильно. Кроме того, появились жалобы на проблемы при подключении в режиме кооперативной игры. В целом, все эти факторы оказали отрицательное влияние на рейтинг игры, и делают Redfall наихудшей игрой в истории компании.
Следует отметить, что игровое сообщество также выразило свое недовольство продуктом.Положительные отзывы пользователей на платформе Steam составляют всего лишь 29%. Несомненно, для разработчиков Redfall это неприятные новости. Однако, всё же есть надежда, что студии Arkane и Bethesda сделают всё возможное, чтобы улучшить ситуацию.
Напомним, что недавно Tom's Hardware протестировала Redfall и проект показал достаточно приличные результаты производительности. Кроме того, все желающие бесплатно поиграть в кооперативный шутер, теперь могут поделиться подпиской Xbox Game Pass с друзьями.