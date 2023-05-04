Игра получила всего около 60 баллов на Metacritic и около 30% положительных отзывов в Steam

реклама

Arkane Studios - разработчик игр, известный и уважаемый благодаря таким знаменитым проектам, как Dishonored и Prey. Несмотря на это, новая игра студии под названием Redfall, не получила единодушной поддержки со стороны поклонников и игровых изданий. На Metacritic игра получила всего 58 баллов на ПК версии и 62 балла на Xbox Series - что существенно ниже ожиданий. Это означает, что Redfall стала самой провальной игрой компании Arkane Studios за всю историю.

Несмотря на то, что часть сообщества оценила игру положительно, игра не лишена технических недочетов, таких как проблемы с ИИ, текстурами, а также производительностью на ПК, в то время как версия для Xbox Series работает более стабильно. Кроме того, появились жалобы на проблемы при подключении в режиме кооперативной игры. В целом, все эти факторы оказали отрицательное влияние на рейтинг игры, и делают Redfall наихудшей игрой в истории компании.

Следует отметить, что игровое сообщество также выразило свое недовольство продуктом.Положительные отзывы пользователей на платформе Steam составляют всего лишь 29%. Несомненно, для разработчиков Redfall это неприятные новости. Однако, всё же есть надежда, что студии Arkane и Bethesda сделают всё возможное, чтобы улучшить ситуацию.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, что недавно Tom's Hardware протестировала Redfall и проект показал достаточно приличные результаты производительности. Кроме того, все желающие бесплатно поиграть в кооперативный шутер, теперь могут поделиться подпиской Xbox Game Pass с друзьями.