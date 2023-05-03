Можно бесплатно поиграть с друзьями в течении 14 дней

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Не так давно компания Microsoft сообщила о проблемах с продажами консолей Xbox Series и крайне низкой эффективности игрового подразделения. Однако, компания не собирается отказываться от этого направления и активно работает над исправлением этих ошибок. Один из шагов в этом направлении - улучшение удобства использования консолей Xbox и расширение возможностей подписки Game Pass.

Компания также представила новую реферальную программу Xbox Game Pass Friend Referral, которая представляет собой новый способ играть на платформе Xbox со своими друзьями. Владельцы подписок Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass теперь имеют возможность поделиться доступом к сервису с пятью аккаунтами, ранее не имевших подписки, которые смогут насладиться бесплатной игрой на 14 дней.

Согласно условиям акции, бесплатная пробная версия "для друзей" будет включать в себя все преимущества PC Game Pass: членство в EA Play, новые игры от Xbox Game Studios в день релиза и проекты Riot Games. Акция уже запущена и доступна для использования. С этого дня вы сможете делиться PC Game Pass с друзьями и играть в Redfall.

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