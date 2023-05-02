В целом, проект оказался не таким уж и плохим в плане оптимизации.

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Redfall стала доступна журналистам и блогерам ещё вчера, а сегодня проект наконец-то добрался до всех пользователей. Однако, игра не впечатлила ни критиков, ни игроков. Особенно пользователи жалуются на проблемы с оптимизацией. В связи с этим, авторы зарубежного портала решили проверить производительность игры.

Журналисты Tom's Hardware получили доступ к Redfall и протестировали игру на двух десятках видеокарт. Для тестов они использовали игровую сборку, основанную на процессоре Intel Core i9-13900K и 32 ГБ оперативной памяти.





Авторы отмечают, что все эксперименты проводились в одинаковых условиях и добивались того, чтобы картинка оставалась в идентичном состоянии, например, во время смены погоды или времени суток. Кроме того, каждый графический процессор был протестирован не менее двух раз. При разрешении 1080p даже самый бюджетный RTX 3050 спокойно справляется с проектом на "эпичных" настройках, показывая более 70 кадров в секунду.

При использовании разрешений 1440p и 4K, ситуация немного изменяется. Например, Intel ARC A380 и Radeon RX 6500 XT уже не справляются с игрой, но RTX 3050 продолжает демонстрировать неплохие результаты.

Использование умного апскейлинга (FSR2, DLSS или XeSS) позволяет увеличить производительность младших видеокарт.

Следует отметить, что проект в целом показывает неплохую оптимизацию. Графика в игре, конечно, не является лучшей, но возможность играть в разрешении 2К с наивысшими настройками графики на слабых видеокартах, определенно радует.

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