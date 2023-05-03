Падение продаж процессоров AMD сильно повлияло на доходы компании, однако ситуация с видеокартами осталась более стабильной

AMD представила свой финансовый отчет за первый квартал 2023 года. Общая выручка компании сократилась на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,353 млрд долларов. Компания также понесла убыток в размере 139 млн долларов, по сравнению с чистой прибылью в 786 миллионов долларов за аналогичный период предыдущего года. Валовая прибыль также пострадала – снизилась с 48 % до 44 % в этом же периоде.

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Также, компания AMD сообщила о снижении выручки подразделения, занимающегося продажей процессоров для компьютеров, на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 739 млн долларов. Подразделение понесло убыток в размере 172 млн долларов, в то время как год назад его прибыль составляла 692 миллиона долларов.

Выручка подразделения AMD Gaming Business составила 1,757 миллиарда долларов, что на 6% ниже, чем в предыдущий год. В то же время прибыль данного подразделения сократилась на 12% год к году и составила 314 миллионов долларов. Это подразделение занимается производством APU для игровых консолей и видеокарт Radeon для компьютеров. В то время как продажи дискретных графических процессоров снизились по сравнению с прошлым годом, они выросли в сравнении с предыдущим кварталом.

Выручка подразделения центров обработки данных составила для AMD 1,295 миллиарда долларов, что приблизительно соответствует прошлогоднему показателю. Однако, прибыльность данного подразделения снизилась на 65%, составив 148 миллионов долларов. AMD Embedded Business, занимающееся продажей продуктов, разработанных Xilinx, и некоторых процессоров, разработанных AMD, сообщило о выручке в размере 1,562 миллиарда долларов и прибыли в 798 миллионов долларов.

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AMD планирует сохранить свою выручку на прежнем уровне во втором квартале, поддерживая ее на отметке около 5,3 миллиарда долларов со значением погрешности ± 300 миллионов долларов. Компания продолжает развивать производство и продажи своих процессоров Ryzen 7000, а также запустит на рынок новые устройства на базе чипов Phoenix. AMD также прогнозирует рост доходов от продажи клиентских процессоров в сравнении с первым кварталом. В ближайшем будущем компания планирует выпустить новые графические процессоры серии Radeon 7000 и расширить свои серверные решения EPYC.