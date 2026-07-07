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В России собрали первый отечественный гражданский спутник КОЭН для высокодетальной съёмки Земли
В России завершили сборку лётного образца спутника ДЗЗ КОЭН — первого гражданского аппарата с разрешением съёмки 0,5 м. Сейчас он проходит испытания, запуск запланирован на сентябрь 2026 года.
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Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) объявил о завершении процесса комплексной сборки лётного образца первого отечественного гражданского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) под названием «КОЭН».

В настоящий момент космический аппарат проходит серию автоматизированных испытаний, которые направлены на проверку электронных и радиотехнических компонентов. Цель данных испытаний — удостовериться в безупречной работоспособности всех бортовых систем систем нового спутника, а также их полном соответствии всем заявленным характеристикам. Одновременно с данным процессом специалисты занимаются разработкой наземной инфраструктуры, которая включает в себя станцию управления спутником, а также комплекс для обработки поступающих данных.

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Согласно информации, предоставленной Фондом НТИ, аппарат будет осуществлять свою деятельность на низкой околоземной орбите, расположенной на высоте примерно 500 километров. Эксплуатация спутника продлится не менее пяти лет.

Отличительной чертой этого спутника станет его способность делать высокодетальные снимки с разрешением 0,5 метра на пиксель. Подобное достижение уникально для российской гражданской космонавтики. В течение года он сможет снять до пятнадцати миллионов квадратных километров. Благодаря сенсору видимого диапазона, он сможет получать чёткие изображения объектов на полосе захвата до двенадцати километров.

Запуск космического аппарата запланирован на третий квартал текущего года. Ранее компания-разработчик «МТ-Лаб» называла более точную ориентировочную дату старта — 2 сентября 2026 года. То есть до запуска осталось буквально несколько месяцев.

Информация, получаемая со спутника, станет основой для разработки инновационных коммерческих услуг. Эти данные будут использоваться для экологического контроля, точного определения местоположения, анализа географических данных и создания карт.

#российские разработки #российский спутник #коэн #спутник дзз коэн
Источник: tass.ru
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