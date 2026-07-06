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Синара показала на Иннопроме первый полностью российский высокоскоростной поезд — 10 МВт и 400 км/ч
На «Иннопроме‑2026» показали масштабную модель первого российского высокоскоростного поезда от «Синары» — скорость до 400 км/ч, испытания в 2027 году. Экспозицию осмотрел Михаил Мишустин.
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На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге состоялась премьера российского высокоскоростного поезда. Глава правительства России Михаил Мишустин лично ознакомился с экспозицией и оценил первый состав в новой серийной ливрее.

Источник изображения: ТАСС

Разработкой поезда занималась группа «Синара». Это будет первый высокоскоростной состав, разработанный исключительно российскими инженерами. В ближайшие годы проект должен перейти к активной фазе испытаний и серийного производства. Уже в 2027 году планируется отправить на испытания первые два опытных образца. К 2030 году планируется поставить 43 таких поезда.

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Одним из ключевых технических решений стало использование экструдированного алюминиевого профиля. Это позволило снизить вес состава, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на энергоэффективность и динамические характеристики поезда. Тяговый привод, также разработанный исключительно отечественными специалистами, обладает мощностью 10 МВт. При эксплуатации на специализированной высокоскоростной железнодорожной линии поезд будет способен развивать скорость до 400 км/ч.

Ещё одной значимой характеристикой является наличие двухсистемной схемы питания. Благодаря ей состав сможет перемещаться как по участкам, где используется постоянный ток, так и по линиям, где применяется переменный ток, что существенно расширяет потенциал его использования на существующей железнодорожной инфраструктуре.

Представители группы «Синара» сообщили, что производственные мощности полностью готовы к выпуску установочной партии. Планируется, что после успешного завершения программы сертификации, уже в 2028 году, составы начнут курсировать по первой в России специализированной высокоскоростной магистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

#российская промышленность #иннопром #высокоскоростной поезд #российская разработка #высокоскоростные поезда #синара
Источник: tass.ru
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