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Хидео Кодзима раскритиковал отказ Sony от физических дисков и заявил о рисках облачного гейминга
На фоне планов Sony отказаться от дисков в 2028 году Хидео Кодзима заявил, что облачные платформы ставят пользователей в уязвимое положение — доступ к контенту может быть потерян из-за решений компаний или внешних факторов.
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Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима, создатель Metal Gear Solid и Death Stranding, выразил глубокое сожаление в связи с решением Sony прекратить производство физических носителей для PlayStation в 2028 году. Он поделился своими мыслями на кинофестивале Il Cinema in Piazza, признавшись, что ему «очень грустно» от этой новости.

Кодзима считает, что переход к облачному потреблению контента таит в себе серьёзную опасность. По его мнению, если вся индустрия перейдёт в облако, пользователи потеряют контроль над тем, что смотрят и во что играют. Он образно сравнил это с краном, через который «льётся контент с сервера»: пользователь может лишь регулировать поток, но не владеет данными.

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Геймдизайнер обращает внимание на опасность полной зависимости от владельцев серверов. Даже если сейчас доступ к контенту предоставляется за определённую плату, нет уверенности в том, что так будет и дальше. Изменения в политике компаний, законодательстве или экономической ситуации могут в любой момент лишить людей возможности смотреть любимые фильмы и играть в любимые игры. Такая перспектива, по словам Кодзимы, вызывает у него беспокойство.

Однако Кодзима признаёт, что ситуация с играми отличается от других видов медиа: при покупке диска или цифровой копии файл загружается на устройство пользователя. Информация сохраняется на устройстве, поэтому отказ от дисков не означает потерю доступа к ранее купленным проектам. Но сам факт отказа от физических носителей вызывает у него негативные эмоции — он вырос в эпоху дисков и сейчас активно приобретает Blu-ray и CD.

Стоит отметить, что не только Хидео Кодзима выражает несогласие с полным отказом от использования дисков. Ранее свою точку зрения также высказал Майкл Доус, руководитель Larian Studios. Он охарактеризовал перспективу исчезновения физических носителей как «душераздирающую».

#sony #хидео кодзима #облачный гейминг #отказ sony от физических дисков
Источник: gamesradar.com
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