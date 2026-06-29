Редакция специализирующегося на новостях из мира гаджетов и мобильных технологий известного интернет-издания GSMArena провела масштабное исследование среди своей аудитории. Цель исследования довольно простая — выявить наиболее популярные устройства, используемые для игр. И стоит отметить, что результаты оказались весьма любопытными и даже неожиданными.
Так, абсолютным победителем в рейтинге стала мобильная платформа. Около половины принявших участие в опросе респондентов сообщили, что предпочитают использовать для игр смартфоны. В количественном выражении это составляет 3724 человека, что составляет 45,2% от общего числа участников голосования. Такие данные наглядно демонстрируют, как растёт популярность мобильных игр и как они становятся доминирующим видом развлечений.
Планшеты уверенно заняли почётное второе место в рейтинге. За них отдали свои голоса 1766 респондентов, что составляет 21,4% от общего числа участников опроса. Эти результаты свидетельствует о том, что планшеты стали удобным промежуточным звеном между мобильностью смартфонов и производительностью настольных компьютеров.
На третьем месте расположился традиционный персональный компьютер, за который высказались 1456 респондентов, что составляет 17,7% от общего числа опрошенных.
В рейтинге популярности среди респондентов игровые консоли заняли лишь четвёртое место, получив поддержку лишь 8,4% опрошенных, что составляет 693 человека.
3% респондентов, или 250 человек, отдали предпочтение портативным игровым системам, работающим на процессорах x86 или ARM. Примерно столько же участников опроса, а именно 236 человек, сообщили, что вообще не увлекаются играми.
Наименьшим спросом среди опрошенных пользовались облачные игровые платформы и технологии виртуальной реальности — их выбрали менее одного процента респондентов (41 и 70 человек соответственно).
Данные этого опроса демонстрируют тенденцию к мобильности в игровой индустрии: благодаря удобству и доступности смартфонов они становятся наиболее востребованной игровой платформой, по крайней мере среди пользователей проводившего данный опрос технологического портала.