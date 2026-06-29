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GSMArena: мобильный гейминг вне конкуренции — смартфоны обошли ПК и сильно опередили консоли
GSMArena провел опрос среди посетителей портала и выяснила, что главной игровой платформой для аудитории стал смартфон — его используют 45,2 % опрошенных. Планшеты и ПК заняли второе и третье места (21,4 % и 17,7 %), а игровые консоли — лишь четвёртое (8,4 %). Наименьшую популярность показали облачные сервисы и VR‑системы (менее 1 %).
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Редакция специализирующегося на новостях из мира гаджетов и мобильных технологий известного интернет-издания GSMArena провела масштабное исследование среди своей аудитории. Цель исследования довольно простая — выявить наиболее популярные устройства, используемые для игр. И стоит отметить, что результаты оказались весьма любопытными и даже неожиданными.

Так, абсолютным победителем в рейтинге стала мобильная платформа. Около половины принявших участие в опросе респондентов сообщили, что предпочитают использовать для игр смартфоны. В количественном выражении это составляет 3724 человека, что составляет 45,2% от общего числа участников голосования. Такие данные наглядно демонстрируют, как растёт популярность мобильных игр и как они становятся доминирующим видом развлечений.

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Планшеты уверенно заняли почётное второе место в рейтинге. За них отдали свои голоса 1766 респондентов, что составляет 21,4% от общего числа участников опроса. Эти результаты свидетельствует о том, что планшеты стали удобным промежуточным звеном между мобильностью смартфонов и производительностью настольных компьютеров.

На третьем месте расположился традиционный персональный компьютер, за который высказались 1456 респондентов, что составляет 17,7% от общего числа опрошенных.

В рейтинге популярности среди респондентов игровые консоли заняли лишь четвёртое место, получив поддержку лишь 8,4% опрошенных, что составляет 693 человека.

3% респондентов, или 250 человек, отдали предпочтение портативным игровым системам, работающим на процессорах x86 или ARM. Примерно столько же участников опроса, а именно 236 человек, сообщили, что вообще не увлекаются играми.

Наименьшим спросом среди опрошенных пользовались облачные игровые платформы и технологии виртуальной реальности — их выбрали менее одного процента респондентов (41 и 70 человек соответственно).

Данные этого опроса демонстрируют тенденцию к мобильности в игровой индустрии: благодаря удобству и доступности смартфонов они становятся наиболее востребованной игровой платформой, по крайней мере среди пользователей проводившего данный опрос технологического портала.

#игры на пк #мобильный гейминг #игры на смартфоне #консольный гейминг #игры на консолях #пк гейминг
Источник: gsmarena.com
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