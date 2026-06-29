RTX 3060 вернулась… Но радости мало. Ценник под 334 евро — это +33% за год, а по тестам карта уже не тянет: проигрывает RTX 5050 на 21%, RTX 5060 — более чем на 50%. 12 ГБ видеопамяти почти не спасают: в большинстве игр она слабее и менее энергоэффективна.

В европейских торговых точках вновь появились видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 с объёмом видеопамяти 12 ГБ. Эта модель, которая ранее была практически недоступна для покупки, теперь снова стала доступна для приобретения, но уже с одним существенным недостатком: стоимость так называемой «народной» видеокарты стала неоправданно высокой.

Источник изображения: qwen.ai

Так, стоимость новых партий видеокарт ASUS RTX 3060 Dual OC V2 стартует от 333,64 евро, что на 33% превышает уровень цен, зафиксированный летом 2025 года, когда стоимость составляла 250 евро. При этом версии от GIGABYTE представлены ещё более высокими ценами.

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Однако результаты тестов производительности чётко демонстрируют, что приобретение RTX 3060 в настоящее время не является оптимальным решением. В категории до 300 евро можно найти более привлекательные варианты. Например, GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти стоит 260 евро и в играх без поддержки трассировки лучей опережает RTX 3060 на 21%. А RTX 5060 за 285 евро демонстрирует прирост производительности более чем на 50%.

Источник изображения: computerbase.de

Результаты тестов, проведённых ComputerBase, демонстрируют заметное различие в производительности графических процессоров. В среднем, видеокарта RTX 3060 обеспечивает 57,2 кадров в секунду в 23 играх, в то время как RTX 5050 и RTX 5060 демонстрируют 69 и 89 кадров в секунду, соответственно.

Отставание в производительности обусловлено применением устаревшей архитектуры Ampere и памяти GDDR6. Более того, видеокарта RTX 3060 не поддерживает технологию многокадровой генерации, которая существенно повышает плавность изображения в современных играх и приложениях.

Источник изображения: computerbase.de

Ключевым преимуществом видеокарты RTX 3060 является значительный объём видеопамяти, составляющий 12 гигабайт, в то время как у более новых моделей этот показатель равен 8 гигабайтам. Однако, как свидетельствуют результаты тестирования, этот объём оказывает заметное влияние лишь на ограниченное количество игр. Во всех остальных случаях предшествующая модель уступает не только в скорости, но и в энергоэффективности.

Таким образом, приобретение видеокарты RTX 3060 по цене, превышающей 330 евро, едва ли вызовет восторг у заядлых геймеров. В сравнении с более производительными и энергоэффективными моделями, покупка кажется не слишком рациональной. Более рациональным решением будет обратить внимание на модели RTX 5050 или RTX 5060. Эти устройства обеспечивают более высокую производительность при этом имеют более доступную стоимость. К сожалению, модель, которую многие ожидали увидеть в ценовом диапазоне до 200 евро, так и не появилась на рынке, а заявления производителей пока остаются лишь рекламными обещаниями.