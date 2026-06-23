После установки драйвера Radeon Software Adrenalin 26.6.2 для ОС Windows 10 перестаёт корректно распознавать графический адаптер

Компания AMD официально подтвердила наличие критической ошибки в графическом драйвере Radeon Software Adrenalin версии 26.6.2, который был выпущен 22 июня. Целью обновления было повышение производительности, однако оно привело к серьёзным сбоям в работе видеокарт под управлением операционной системы Windows 10.

Уже по прошествии всего нескольких часов после выпуска нового драйвера пользователи по всему миру начали сообщать о полной неработоспособности своих графических адаптеров. Сообщения об этом начали активно обсуждаться на специализированных форумах и в социальных сетях.

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Суть проблемы заключалась в том, что операционная система переставала корректно идентифицировать видеокарту. В «Диспетчере устройств» напротив раздела «Видеоадаптеры» отображался предупреждающий символ — жёлтый восклицательный знак.

При попытке запустить игры или каки-либо графические приложения пользователи сталкиваются с сообщением об ошибке: «Текущая версия программного обеспечения AMD не совместима с установленным драйвером видеокарты AMD». В настоящий момент существует только один надёжный способ решения этой проблемы — это полный откат к предыдущей стабильной версии драйвера, а именно к версии 26.6.1.

Самое интересное, что версию 26.6.2 многие очень ждали, поскольку она должна была принести пользователям важные нововведения, среди которых — внедрение поддержки технологии масштабирования FSR 4.1 для видеокарт серии Radeon RX 7000, а также оптимизация работы игр Assassin's Creed: Black Flag Resynced и Doom: The Dark Ages. Однако из-за технического просчета выпуск версии обернулся вот таким масштабным инцидентом. Благо, специалисты AMD уже начали выяснять, что стало причиной сбоя. В данный момент компания работает над созданием исправления, но пока не может назвать конкретные сроки его выпуска.