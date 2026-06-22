Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Бизнес подстраивается под релиз GTA VI — ряд компаний закроет офисы 19 ноября 2026 года
Выход GTA VI повлияет не только на геймеров, но и на бизнес‑процессы: Burger Motorsports и Fries Lab объявили о закрытии 19 ноября 2026 года, чтобы сотрудники могли сыграть в долгожданную игру
реклама

19 ноября 2026 года станет не только днём выхода одной из наиболее ожидаемых игр десятилетия, но и неофициальным выходным для некоторых компаний. Американский производитель автозапчастей Burger Motorsports уже заявил о приостановке своей деятельности в этот день, а теперь к этой инициативе официально присоединилась и ливанская сеть быстрого питания Fries Lab.

Решение было принято после многочисленных обращений сотрудников с просьбой о предоставлении отгулов. Руководство Burger Motorsports, проанализировав графики работы, пришло к заключению, что в сложившейся ситуации эффективная деятельность становится невозможной. Многие работники заблаговременно уведомили о своей недоступности, планируя посвятить день изучению виртуального мира Вайс-Сити. В официальном сообщении компания с долей иронии отметила, что сотрудники будут «заниматься очень важными делами» в новой GTA, и выразила благодарность клиентам за понимание. Релиз игры был назван беспрецедентным культурным событием.

реклама

В своём заявлении Fries Lab подтвердила закрытие своих заведений, подчеркнув, что команда ждала этого момента более десяти лет. Их шаг наглядно демонстрирует, насколько сильно игровая индустрия влияет на массовую культуру.

Пока не известно, планируют ли другие компании последовать этому примеру, но одно можно сказать наверняка: Grand Theft Auto VI стала не просто игрой, а культурным явлением, которое способно трансформировать привычные бизнес-процессы. А нам остаётся только дождаться 19 ноября, чтобы увидеть, оправдает ли проект возложенные на него ожидания.

#выходной для gta 6 #релиз gta vi
Источник: thegamer.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Человечество переходит на новый механизм эволюции — естественный отбор уступает место культурному
Casio выпустила обновленные часы MQ-24 со стальным браслетом
Bosch впервые представила мотор-ступицу для электровелосипедов
Основатель ТК «Царьград» призвал разблокировать Telegram и временно отказался от мессенджера «Макс»
Энтузиаст сравнил fps на RTX 5080 с включённой и отключённой технологией ReBAR в современных играх
Астрономы нашли следы тёмной материи вокруг пяти сверхмассивных чёрных дыр
Techradar: В мире растёт спрос на DVD и Blu-ray диски из-за ограниченной библиотеки стримингов
Компания из Ростова-на-Дону раскрыла детали производства импротозамещённой клавиатуры БЕШТАУ
Инди-хит Meccha Chameleon неожиданно сместил Forza Horizon 6 с вершины продаж Steam
В Гонконге открылся круглосуточный магазин без персонала — только один человекоподобный робот
Утечка от португальского ритейлера раскрыла стоимость GTA 6 — намного дороже стандартных игр
ASRock представила материнскую плату B550 Rock WiFi на базе AM4 спустя 10 лет
Linux позволил запустить целый ряд современных игр на RX 580 на фоне проблем в Windows 11
Специалист по информационной безопасности превратил умную лампочку в автономную библиотеку книг
Моддер подключил RTX 3060 к льдогенератору и снизил температуру видеокарты в Cyberpunk 2077 до 22°C
Очередное обновление процессоров Intel Raptor Lake (Next) может быть запланировано и для ноутбуков
Металлоискатель нашёл в польском лесу бронзовый меч возрастом 2700 лет
В NJ Tech сравнили RTX 2070 Super и RTX 5060 в ряде популярных игр
UGREEN выпустила ультратонкое зарядное устройство мощностью 65 Вт с тремя портами
Энтузиаст поделился опытом сборки топового компьютера за 130 000 рублей из комплектующих с Авито

Популярные статьи

«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
PlayStation 6 за $500 – тотальное доминирование Sony на игровом рынке в 2030 году
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music
Какой Xbox Series S купить в 2026 году – ревизии, модели и важные нюансы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter