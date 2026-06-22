Выход GTA VI повлияет не только на геймеров, но и на бизнес‑процессы: Burger Motorsports и Fries Lab объявили о закрытии 19 ноября 2026 года, чтобы сотрудники могли сыграть в долгожданную игру

19 ноября 2026 года станет не только днём выхода одной из наиболее ожидаемых игр десятилетия, но и неофициальным выходным для некоторых компаний. Американский производитель автозапчастей Burger Motorsports уже заявил о приостановке своей деятельности в этот день, а теперь к этой инициативе официально присоединилась и ливанская сеть быстрого питания Fries Lab.

Решение было принято после многочисленных обращений сотрудников с просьбой о предоставлении отгулов. Руководство Burger Motorsports, проанализировав графики работы, пришло к заключению, что в сложившейся ситуации эффективная деятельность становится невозможной. Многие работники заблаговременно уведомили о своей недоступности, планируя посвятить день изучению виртуального мира Вайс-Сити. В официальном сообщении компания с долей иронии отметила, что сотрудники будут «заниматься очень важными делами» в новой GTA, и выразила благодарность клиентам за понимание. Релиз игры был назван беспрецедентным культурным событием.

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В своём заявлении Fries Lab подтвердила закрытие своих заведений, подчеркнув, что команда ждала этого момента более десяти лет. Их шаг наглядно демонстрирует, насколько сильно игровая индустрия влияет на массовую культуру.

Пока не известно, планируют ли другие компании последовать этому примеру, но одно можно сказать наверняка: Grand Theft Auto VI стала не просто игрой, а культурным явлением, которое способно трансформировать привычные бизнес-процессы. А нам остаётся только дождаться 19 ноября, чтобы увидеть, оправдает ли проект возложенные на него ожидания.