U145 представляет собой полностью беспилотную версию одного из самых популярных лёгких вертолётов в мире — H145

Компания Airbus Helicopters официально представила новый автономный беспилотный вертолёт U145, который был разработан на основе серийного вертолёта H145. Данная машина предназначена для выполнения широкого круга задач, включая перевозку грузов, проведение разведывательных миссий и осуществление спасательных операций в опасных зонах, где присутствие экипажа может быть сопряжено с риском или нецелесообразно.

В отличие от своего предшественника, U145 лишён кабины для пилотов. Вертолёт оснащён современными датчиками, вычислительным модулем и программным обеспечением, что позволяет ему функционировать автономно. Это обеспечивает выполнение задач без участия человека и существенно снижает риски в сложных условиях.

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U145 представляет собой универсальную платформу, которая способна удовлетворить потребности как гражданских, так и военных пользователей. Данный комплекс может быть задействован для обеспечения снабжения, перемещения, мониторинга и поддержки операций в наиболее экстремальных условиях.

В конструкции вертолёта были внесены изменения, направленные на улучшение логистических процессов. В частности, были добавлены носовая погрузочная дверь, складная платформа для загрузки и специальный грузовой пол. Все эти меры способствуют оптимизации процесса работы с грузами и расширению возможностей применения вертолёта.

В конце 2026 года планируется провести первый испытательный полёт U145 с пилотом-наблюдателем. Предполагается, что это воздушное судно начнёт использоваться в начале следующего десятилетия.

Специалисты Airbus Helicopters акцентируют внимание на том, что U145 представляет собой самостоятельную модификацию зарекомендовавшего себя вертолёта H145, в которой надёжная аэродинамическая основа гармонично сочетается с передовыми системами искусственного интеллекта и автономного управления. Данный проект не ориентирован на конкретного потребителя и призван решать широкий круг задач.