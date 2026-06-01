link1pc
Продюсер Dragon Age предложил заменить микротранзакции в играх на увеличение объёма скрытой рекламы
В последние годы бюджеты игр класса ААА существенно увеличились и достигают сотен миллионов долларов и более. В связи с этим разработчики ищут новые пути получения прибыли, чтобы компенсировать расходы и обеспечить стабильный доход.
Создание современных видеоигр уровня AAA становится всё более затратным процессом, требующим значительных финансовых вложений. Это особенно заметно на примере шпионского боевика «007 First Light», созданного студией IO Interactive. Разработка игры заняла семь лет и обошлась в 200 миллионов долларов. В условиях, когда окупаемость таких проектов становится всё менее предсказуемой, игровая индустрия ищет новые пути получения прибыли.

В настоящее время основными способами получения дохода стали микроплатежи, выпуск платных дополнений и переход к модели «игр-сервисов» (GaaS). Однако такой подход вызывает беспокойство у опытных специалистов в этой области, поскольку он может привести к исчезновению традиционных сюжетных блокбастеров.

Марк Дарра, опытный сотрудник студии BioWare и продюсер серии Dragon Age, высказался о необходимости обратить внимание на опыт киноиндустрии. Он отметил, что фильмы приносят значительный доход не только от продажи билетов, но и от скрытой рекламы (product placement), а также от реализации сопутствующих товаров. В отличие от кино, видеоигры, по мнению Дарры, практически не используют подобные возможности.

Дарра полагает, что разработчикам следует более активно и решительно интегрировать продукты партнёров в игровой процесс. Это может стать действенным способом снизить финансовую нагрузку на игроков и уменьшить их зависимость от покупок внутри игры. Он обращает внимание на то, что сегодня главная опасность для индустрии — это чрезмерное увлечение играми-сервисами, которое может привести к исчезновению глубоких сюжетных проектов AAA-класса.

В наши дни скрытая реклама в видеоиграх не столь распространена, как в кино и на телевидении. Тем не менее, уже существуют примеры успешного использования этого инструмента.

В игре 007 First Light можно обнаружить автоматы, предлагающие напитки Coca-Cola. В Death Stranding банки энергетического напитка Monster служат для восстановления выносливости персонажа. В Metal Gear Solid 4 можно увидеть плеер iPod. А в Mario Kart 8 появилась машина, стилизованная под автомобиль Mercedes-Benz.

Несмотря на наличие подобных примеров, их количество остаётся незначительным. Предложение Марка Дарра заключается в том, чтобы сделать интеграцию брендов более масштабной и органично вписать её в игровой процесс. Это позволит открыть для индустрии новый источник финансирования и предотвратить исчезновение сюжетных игр.

#микротранзакции #микротранзакции в игре #реклама в играх #стоимость игр
Источник: gamesradar.com
