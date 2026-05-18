link1pc
«Микрон» запустил продажу сувениров — 200-мм кремниевых пластин и пробирок с воздухом из ЧПП
Стоимость пластин с чипами составляет 12 500 рублей, а пробирок с воздухом из ЧПП — 155 рублей.

Российский производитель микроэлектроники «Микрон» выпустил оригинальную коллекцию сувениров, которая уже успела привлечь внимание коллекционеров и ценителей высоких технологий. В ассортименте компании представлены 200-миллиметровые кремниевые пластины, которые используются в производстве для проведения тестирования чипов и осуществления контроля качества. Также в коллекции представлены пробирки с воздухом из чистого производственного помещения (ЧПП) в Зернограде.

Каждая такая пластина — это не просто памятный сувенир, а, можно сказать, настоящий технологический артефакт. На ней размещено от 30 до 120 тысяч чипов, среди которых можно найти, например, микроконтроллер AMUR MIK32 на базе архитектуры RISC-V.

Всего существует 12 вариантов оформления, что позволяет выбрать уникальный дизайн. Размеры пластины составляют 270 × 270 мм, толщина — 15 мм, а средний вес — около 365 г.

Стоимость одной пластины — 12,5 тысяч рублей. Тираж сувенирных пластин строго ограничен, и, судя по всему, все экземпляры уже раскуплены на официальном сайте производителя.

Для тех, кто хочет приобрести более бюджетный вариант, «Микрон» предлагает пробирки, заполненные воздухом из чистого производственного помещения. Стоимость такого сувенира составляет всего 155 рублей. Это оригинальный способ прикоснуться к атмосфере высокотехнологичного производства.

В фирменном магазине «Микрона» представлен широкий выбор сувениров: от традиционных матрёшек и чашек до магнитов с логотипом компании. Такое разнообразие позволяет подобрать подарок на любой вкус и кошелёк — от технологичного и эксклюзивного до классического сувенира.

#производство чипов #высокие технологии #микрон #кремниевая пластина #сувениры #сувенир #сувенирная продукция #чпп
Источник: merch.mikron.ru
