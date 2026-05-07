Пользователи могут в реальном времени отслеживать состояние сети и работу белых списков в своём регионе

Компания «Билайн» добавила в своё мобильное приложение новую функцию, которая предоставляет пользователям информацию о текущих ограничениях сотовой связи и статусе работы сервисов из белого списка. Отныне пользователи могут видеть информацию о возможных проблемах и ограничениях прямо на главном экране приложения. Если же проблем со связью нет, то и уведомление не будет отображаться.

Данное нововведение, как сообщается, распространяется на всех клиентов «Билайн» по всей территории Российской Федерации. Абоненты теперь могут оперативно получать информацию о состоянии связи без необходимости получать SMS-оповещения - такой подход может быть особенно полезным в случае массовых проблем с мобильным интернетом.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней жители столицы и прилегающих территорий неоднократно сталкивались с нарушениями в работе мобильной связи и интернета. Так, 3 мая операторы связи разослали своим абонентам предупреждения о возможных проблемах. 5 мая сбои в работе интернета и мобильной связи наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, а также других регионах России. А 6 мая компания «Ростелеком» уведомила жителей столицы о вероятности временного прекращения работы мобильного интернета. Помимо этого, 9 мая также будет временно ограничен доступ к мобильному интернету, включая сервисы из белого списка.