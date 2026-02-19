Монитор уже доступен на китайском рынке по цене 4999 юаней. Ожидается, что модель появится на международном рынке ближе к концу текущего года.

Компания AOC официально представила новый игровой монитор из линейки Agon Pro — модель AGP277QK, которая уже доступна для покупки на китайском рынке по цене 4999 юаней, т. е. примерно 55 тысяч рублей по актуальному курсу на момент публикации материала.

Может быть интересно

Источник изображения: notebookcheck.net

Новинка оснащена современным плоским 27-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 540 Гц. Благодаря технологии улучшения производительности, устройство способно увеличить этот показатель вплоть до рекордных 1000 Гц, правда, с понижением разрешения до скромных 720p.

AGP277QK отличается минимальной задержкой реакции матрицы всего в 1 миллисекунду согласно стандарту Gray-to-Gray (GtG) и низким показателем в 0,3 мс по методике Motion Picture Response Time (MPRT). Яркость достигает 350 нит в обычном режиме и до 500 нит при активации режима HDR. Монитор обеспечивает точную передачу цветов благодаря охвату палитры 95% стандарта DCI-P3 и полному покрытию пространства sRGB при низком уровне отклонения оттенков (ΔE менее единицы). Шестиосевое управление цветом обеспечивает тонкую настройку оттенков.

Для подключения устройств предусмотрены современные интерфейсы DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, а также два порта USB 3.2 Type-A. Дополнительные удобства обеспечивают встроенные динамики мощностью 10 Вт, подсветка RGB, удобный держатель для наушников и специальный крючок для крепления кабеля мыши.

По заявлению производителя, поступление модели на международный рынок запланировано ближе к концу текущего года.