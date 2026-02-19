Сайт Конференция
link1pc
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор Agon Pro AGP277QK с частотой обновления до 1000 Гц
Монитор уже доступен на китайском рынке по цене 4999 юаней. Ожидается, что модель появится на международном рынке ближе к концу текущего года.

Компания AOC официально представила новый игровой монитор из линейки Agon Pro — модель AGP277QK, которая уже доступна для покупки на китайском рынке по цене 4999 юаней, т. е. примерно 55 тысяч рублей по актуальному курсу на момент публикации материала.

Источник изображения: notebookcheck.net

Новинка оснащена современным плоским 27-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 540 Гц. Благодаря технологии улучшения производительности, устройство способно увеличить этот показатель вплоть до рекордных 1000 Гц, правда, с понижением разрешения до скромных 720p.

AGP277QK отличается минимальной задержкой реакции матрицы всего в 1 миллисекунду согласно стандарту Gray-to-Gray (GtG) и низким показателем в 0,3 мс по методике Motion Picture Response Time (MPRT). Яркость достигает 350 нит в обычном режиме и до 500 нит при активации режима HDR. Монитор обеспечивает точную передачу цветов благодаря охвату палитры 95% стандарта DCI-P3 и полному покрытию пространства sRGB при низком уровне отклонения оттенков (ΔE менее единицы). Шестиосевое управление цветом обеспечивает тонкую настройку оттенков.

Для подключения устройств предусмотрены современные интерфейсы DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, а также два порта USB 3.2 Type-A. Дополнительные удобства обеспечивают встроенные динамики мощностью 10 Вт, подсветка RGB, удобный держатель для наушников и специальный крючок для крепления кабеля мыши.

По заявлению производителя, поступление модели на международный рынок запланировано ближе к концу текущего года.

#aoc #1000 гц #agon pro #agp277qk
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
