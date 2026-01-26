Стоимость модификации игровых видеокарт оказывается в два раза ниже, чем приобретение аналогичных профессиональных моделей

Российские энтузиасты активно занимаются увеличением объёма видеопамяти игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090, для удовлетворения потребностей искусственного интеллекта. Данный тренд вызван высоким спросом на графические процессоры среди разработчиков ИИ, стремящихся повысить производительность вычислительных мощностей.

Автор популярного YouTube-канала VIK-off поделился наблюдениями о растущем интересе к услугам по модернизации видеокарт. Подобная процедура позволяет существенно сэкономить средства по сравнению с покупкой специализированных профессиональных решений.

Стоимость профессиональной карты NVIDIA L40, которая обладает удвоенной памятью по сравнению с игровой версией, достигает более миллиона рублей. Даже подержанные модели стоят около 600 тысяч рублей. По сравнению с этим, цена модернизации существующей RTX 4090 колеблется в районе 300 тысяч рублей.

Специалисты подчёркивают, что потребность в большем объёме памяти особенно важна для сложных алгоритмов машинного обучения и глубокого анализа больших массивов данных. Например, разработчикам часто недостаточно стандартных 32 ГБ памяти видеокарты RTX 5090, в то время как модификации RTX 4090 предлагают 48 ГБ оперативной памяти.

Однако на данный момент наиболее современные версии видеокарт, такие как RTX 5090, остаются недоступными для массового тюнинга. Их конструкция требует более сложной доработки, которую ещё предстоит освоить мастерам.