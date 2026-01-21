Сайт Конференция
Блоги
link1pc_bl0g
Владимир Путин: Россия готова выделить $1 млрд в «Совет мира» из замороженных в США активов
Власти США предлагают странам, желающим получить постоянное место в международном «Совете мира» по вопросу сектора Газа, внести не менее одного миллиарда долларов

Президент России Владимир Путин объявил, что Москва рассматривает возможность направления $1 млрд в рамках инициативы по созданию новой международной структуры — «Совета мира».

Данное заявление прозвучало вскоре после получения официального приглашения от администрации США. Ранее Дональд Трамп предложил ряду мировых лидеров присоединиться к этому новому международному формату. Согласно источникам, сумма взносов должна составлять минимум $1 млрд для постоянного места в совете.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил получение такого обращения и указал, что российские дипломаты внимательно изучают предложение и проведут консультации со своими зарубежными коллегами перед принятием окончательного решения.

Согласно сообщениям американских СМИ, в качестве учредителей «Совета мира» оказались госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф, экс-премьер Великобритании Тони Блэр и другие известные политические деятели.

#россия #сша #путин #сектор газа #замороженные российские активы на западе #замороженные активы рф #совет мира
Источник: rbc.ru
