За неполный 2025 год средняя зарплата российских IT-специалистов увеличилась на 15% по сравнению с 2024 годом и составила 146,5 тысячи рублей

За первое полугодие 2025 года средняя заработная плата российских IT-специалистов увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 146,5 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместный отчет компаний «СберАналитика» и портала «Работа.ру».

Количество открытых вакансий в сфере информационных технологий возросло на 7,5%, тогда как число резюме сократилось на 5%. Это свидетельствует о дефиците квалифицированных кадров, о котором ранее заявляли представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Глава ведомства Максут Шадаев ранее озвучивал цифру дефицита в примерно 700 тысяч сотрудников, хотя свежих официальных оценок пока не поступало.

Заработная плата российских айтишников значительно превышает средние показатели по экономике, составляя в 1,5 раза больше среднего уровня доходов россиян, равного 96,1 тысячи рублей. Годовая динамика прироста средней заработной платы оказалась на 2,2 процентных пункта выше общероссийского показателя.

Стоит отметить значительный разрыв между увеличением предложений от работодателей (+16,7%) и ожиданиями самих кандидатов (+8,5%).

Исследователи также рассчитали медианную зарплату специалистов в области информационных технологий, которая достигла 83 тысяч рублей, что на 15,9% выше предыдущих показателей. Эта цифра превышает средний уровень оплаты труда по другим профессиям на целых 21%.