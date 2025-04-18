В игре Tempest Rising отсутствовала защита Denuvo. Предполагалось, что официальный релиз стратегии состоится 24 апреля 2025 года.

Стратегическая игра Tempest Rising, разрабатываемая студией Slipgate Ironworks и позиционируемая как духовная преемница культовой серии Command & Conquer, подверглась пиратскому взлому менее чем за неделю до своего официального выхода. Причина столь быстрого взлома кроется в отсутствии современной антипиратской защиты Denuvo, что позволило хакерам быстро распространять нелегальные копии игры среди пользователей интернета.

Тем не менее, релиз Tempest Rising обещает стать значимым событием для поклонников жанра RTS. Игра предложит игрокам увлекательные одиночные кампании за обе противоборствующие стороны конфликта — глобальную организацию сил обороны и мятежников династии Бури. Помимо сюжета, разработчики предусмотрели мультиплеерный режим с возможностью участия в рейтинговых матчах.

Особое внимание создатели уделяют технической стороне проекта. Tempest Rising построена на мощном игровом движке Unreal Engine 5, благодаря чему графика и визуализация мира впечатляют детализацией и реализмом. Однако эта особенность имеет свою цену: система предъявляет высокие требования к железу компьютера, обеспечивая стабильную работу только на мощных игровых машинах.

Официальный выход Tempest Rising состоится 24 апреля 2025 года, однако первые игроки уже получили доступ к проекту в рамках раннего доступа.